Entradas para el Trofeo Conde de Godó 2026: precios y cómo comprarlas para ver los partidos de tenis

La llegada de la temporada de tierra batida solo significa una cosa: la sonrisa de los amantes del tenis. Hace unos días, ya se puso en marcha el Masters 1000 de Montecarlo y ya restan días para que el mejor tenis del mundo aterrice en las legendarias pistas del mítico Trofeo Conde de Godó, que abrirá de nuevos sus puertas en la edición del 2026, en la que precisamente estará Carlitos Alcaraz si ningún contratiempo dice lo contrario. Por ello, todo aquel que desee podrá adquirir un tickets para disfrutar del tenis a lo grande: Descubre cómo comprar entradas para el Trofeo Conde de Godó 2026.

El murciano, en la pasada campaña, firmó un gran papel en las instalaciones catalanas y se adentró hasta el partido por el título, donde cayó derrotado ante el danés Holger Rune después de sufrir durante el choque una lesión en los aductores que le obligó además a bajarse del Mutua Madrid Open 2025. No obstante, en 2026, el actual número uno del mundo está dispuesto a recuperar su trono.

Cuándo se juega el Trofeo Conde de Godó 2026

Precisamente, el Trofeo Conde de Godó será el siguiente torneo del calendario, una vez finalice por supuesto el Masters 1000 de Montecarlo. En esta nueva edición de la competición, los mejores tenistas del mundo se reunirán en las instalaciones catalanes del 13 al 19 de abril, justo en la misma semana del torneo de Múnich, y días antes del inicio del Mutua Madrid Open, que se jugará desde el 22 de abril al 3 de mayo, dos semanas de intenso tenis.

En dónde se juega el Trofeo Conde de Godó 2026

El Torneo del Open de Godó es famoso por su historia y tradición en el mundo del tenis: se disputa en el prestigioso y legendario Real Club de Tenis Barcelona, que se fundó en el pasado año 1899. ¿Dónde está ubicado? Pues bien, todo aquel aficionado que desee disfrutar del ATP 500 deberá desplazarse hasta el barrio de Pedralbes, donde además se encontrará con un ambiente acogedor y unas instalaciones de primerísimo nivel. Todo un lujo para disfrutar de uno de los mejores deportes del mundo.

Cómo comprar entradas para el Conde de Godó 2026 y cuánto cuestan

Para adquirir una entrada para el Trofeo Conde de Godó 2026, sólo deberás entrar en ‘Google’ y navegar por la web en la página web oficial del torneo, https://www.barcelonaopenbancsabadell.com/es/tickets/tickets, donde podrás adquirir todas las entradas que desees para vivir una experiencia única y disfrutar del talento tenístico de los mejores jugadores del mundo.

En cuanto a los precios para esta edición, prácticamente todas las localidades están agotadas y solo quedan tickets a precios significativos, desde los 98 euros para la sesión nocturna del jueves (cuartos de final, opción más barata por el momento) hasta los 253 euros (o más) para la gran final de la competición, que se disputará precisamente el domingo 19 de abril a partir de las 13:00 horas. El torneo se podrá disfrutar a través de las cámaras de RTVE y RTVE Play, y el minuto a minuto en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que pase con las mejores imágenes, comentarios, vídeos y curiosidades más destacadas.