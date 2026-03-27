Lexus será el vehículo oficial y patrocinador oficial, por tercera vez, del Trofeo Conde de Godó que tendrá lugar del 11 al 19 de abril de 2026 en el Real Club de Tenis de Barcelona-1899.

El Trofeo Conde de Godó, que en 2026 celebra su 73ª edición, es una de las competiciones más emblemáticas del calendario tenístico internacional, y un referente del deporte en Barcelona, disputado en las históricas pistas del Real Club de Tenis de Barcelona-1899.

Este prestigioso torneo reúne cada año a algunos de los mejores jugadores del circuito, combinando tradición y excelencia deportiva. Esto lo convierte en el escenario ideal para Lexus, que refuerza así su compromiso con el tenis y la innovación al participar como vehículo oficial y patrocinador oficial del Trofeo por tercera vez.

En este contexto, la presencia de Lexus como vehículo oficial del torneo responde a una afinidad natural con un público que valora propuestas diferentes y momentos memorables.

Más allá de su implicación en el evento, la marca encuentra en el tenis valores compartidos como son la búsqueda de la excelencia, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo. Durante el evento, Lexus cederá una amplia flota de vehículos híbridos y eléctricos para desplazar a todos los jugadores e integrantes de los equipos que participarán en la competición, además de a las autoridades.

Lexus en el Trofeo Conde de Godó

El Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó es un torneo de tenis de la categoría ATP 500 fundado en 1953 en el Real Club de Tenis de Barcelona-1899 e impulsado por su entonces presidente Carlos Godó, Conde de Godó. El jugador más laureado de la historia del torneo es Rafa Nadal con 12 victorias, un tenista que formó parte de las categorías inferiores del club y que da nombre a la pista central del torneo (Pista Rafa Nadal).