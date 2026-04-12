Dónde ver el Trofeo Conde de Godó 2026: canal de televisión para ver en directo todos los partidos

Este lunes 13 de abril arranca la edición número 73 del Trofeo Conde de Godó. Carlos Alcaraz parte como cabeza de serie número uno y gran favorito para llevarse el trofeo. El tenista español cayó en la final el año pasado frente a un Holger Rune que no podrá defender su título por culpa de una lesión. Este torneo lleva disputándose desde 1953 y sólo se interrumpió en 2020 por culpa de la pandemia de Covid-19.

A excepción de ese fatídico año 2020, el Trofeo Conde de Godó se ha disputado siempre de manera ininterrumpida sobre la tierra batida del Real Club Tenis de Barcelona. Rafa Nadal es el tenista que más veces ha ganado este torneo, con un total de 12 títulos en su palmarés. De ahí que la pista central lleve su nombre en su honor. El siguiente español que más veces lo ha ganado ha sido Manuel Orantes, con tres (1969, 1971 y 1976). Con tres también están Mats Wilander y Roy Emerson.

Carlos Alcaraz, por su parte, cuenta con dos trofeos en su palmarés (2022 y 2023) y una final, la del año pasado. El tenista local intentará volver a levantar el título en Barcelona, algo que no logra desde el 2023. En 2024 renunció a su participación en el Conde de Godó al no haberse recuperado de su lesión en el antebrazo. Volvió en 2025 y cayó en la final frente a un gran Holger Rune, que le superó en dos sets. Este año, el español intentará resarcirse y ganar el torneo ATP 500.

En qué canal puedo ver el Trofeo Conde de Godó 2026

El Trofeo Conde de Godó 2026 se podrá ver en España a través de la plataforma de Movistar Plus+ y de Teledeporte, que cuentan con los derechos en España para retransmitir el torneo que se disputa en el Real Club Tenis de Barcelona. Ahí se podrán ver todos los partidos de Carlos Alcaraz, que arrancará su andadura en esta cita el próximo martes 14 de abril.

Cómo ver en streaming y en vivo online el Conde de Godó 2026

El Trofeo Conde de Godó 2026 se podrá ver en streaming y en vivo online a través de RTVE Play y Tennis TV. En RTVE Play emitirán todos los partidos con señal televisiva en el torneo catalán. Además, en OKDIARIO, te contaremos en directo todo lo que suceda en los partidos de Carlos Alcaraz y te informaremos de los resultados de los españoles en el Godó.