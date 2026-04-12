Sinner engrandece a Alcaraz tras coronarse en Montecarlo: «Gracias por haberme llevado el límite»
Ganó en Montecarlo y le quitó el número uno del mundo al español
Sinner confesó que firmó un partido perfecto pese a los problemas con el viento
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Jannik Sinner volvió a la cima del tenis mundial. Venció con autoridad a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo en dos sets (6-7 y 3-6) en dos horas y quince minutos. Un partido que le hizo recuperar al italiano el número uno del ranking ATP después de un inicio de temporada espectacular con pleno de los últimos Masters 1000.
Desde el principio mostró el hambre para tumbar al español. Después de Indian Wells y Miami, en la mente de Sinner estaba destronar a Alcaraz. A pesar de que en el primer set pasó por complicaciones con un Carlos que se creció con varios breaks, Sinner acabó poco a poco dominando la batalla mental hasta imponer su ley, especialmente en el segundo set: «He estado a un nivel muy alto», comenzaba explicando Jannik a pie de pista.
«Los dos estuvimos muy bien. Es verdad que hacía un poco de viento, la pista resbalaba…condiciones que no había vivido hasta la final del torneo. Recuperar el número uno significa mucho para mí. Aunque opinó lo que opinaba antes: el ranking no es lo más importante. Muy contento de ganar un trofeo importante en esta superficie. Todavía no había conseguido ganar aquí, así que significa mucho», añadió Sinner.
Sinner, de gesta en gesta
Un partido que tuvo instantes para ambos tenistas, con momentos en los que Alcaraz golpeó varias veces hasta rozar ganar el primer set. Un tie break que resultó crucial para que el italiano se soltase con unos saques que superaron a Alcaraz: «Fui fuerte mentalmente. Seguí empujando. Estaba un poco cansado, pero mantuve la cabeza en el partido. Este es un torneo completamente diferente».
Ya, una vez levantó el trofeo de Montecarlo, Sinner incidió en cómo Alcaraz le obliga cada vez más a dar al 100% cuando se enfrentan: «Cada año muestras el jugador que eres. Jugar contra ti en finales siempre es especial. Te deseo mucha suerte en lo que queda de temporada. Gracias por llevarme al límite», concluyó entre aplausos en Montecarlo.
El segundo cabeza de serie ha ganado sus últimos 17 partidos y acumula una racha de 22 victorias consecutivas en torneos Masters 1000. La última vez que perdió a este nivel fue en Shanghái en octubre, cuando se retiró contra el neerlandés Tallon Griekspoor.
El choque contra Alcaraz fue el primero entre ambos desde noviembre, cuando Sinner se impuso en la final de las Finales ATP. Con su victoria en dos horas y quince minutos, el italiano se convirtió en el segundo jugador, junto a Djokovic en el 2015, en ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo consecutivamente.