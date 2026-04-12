Sinner engrandece a Alcaraz tras coronarse en Montecarlo: «Gracias por haberme llevado el límite»

Jannik Sinner volvió a la cima del tenis mundial. Venció con autoridad a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo en dos sets (6-7 y 3-6) en dos horas y quince minutos. Un partido que le hizo recuperar al italiano el número uno del ranking ATP después de un inicio de temporada espectacular con pleno de los últimos Masters 1000.

Desde el principio mostró el hambre para tumbar al español. Después de Indian Wells y Miami, en la mente de Sinner estaba destronar a Alcaraz. A pesar de que en el primer set pasó por complicaciones con un Carlos que se creció con varios breaks, Sinner acabó poco a poco dominando la batalla mental hasta imponer su ley, especialmente en el segundo set: «He estado a un nivel muy alto», comenzaba explicando Jannik a pie de pista.

«Los dos estuvimos muy bien. Es verdad que hacía un poco de viento, la pista resbalaba…condiciones que no había vivido hasta la final del torneo. Recuperar el número uno significa mucho para mí. Aunque opinó lo que opinaba antes: el ranking no es lo más importante. Muy contento de ganar un trofeo importante en esta superficie. Todavía no había conseguido ganar aquí, así que significa mucho», añadió Sinner.

Sinner, de gesta en gesta