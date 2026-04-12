Cuánto dinero se lleva Sinner tras ganar el Masters 1000 de Montecarlo 2026: así queda el palmarés del torneo
El italiano se coronó en Montecarlo ante Carlos Alcaraz
Sinner se lleva un gran premio económico además de recuperar el número uno del mundo
Alcaraz ya conoce su camino en el Godó: debut con un jugador de la previa y cuadro exigente hasta la final
Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Montecarlo 2026. En una apasionante final contra Carlos Alcaraz, el italiano sacó su mejor versión para imponerse ante el español en dos sets (6-7 y 3-6). Una final entre los dos mejores tenistas del mundo que terminó con Sinner coronándose en Montecarlo para, no solo recuperar el número uno del ranking ATP, sino para llevarse a sus arcas un goloso premio económico.
Cuánto dinero reparte la ATP en el Masters 1000 de Montecarlo
El dinero que recibe el campeón del Masters 1000 de Montecarlo es de un total de 974.370 euros, mientras que el subcampeón recibe 532.120 euros. A partir de los finalistas, el premio en metálico se va reduciendo en función de cuántas rondas ha superado el tenista.
El premio inicial por quedar en primera ronda es de 25.220 euros; en segunda, 45.520 euros; y tercera ronda, 84.890 euros. En caso de quedarse en cuartos de final, el tenista se ha embolsado 158.700 euros; y llegar a las semifinales supone un premio de 290.960 euros.
Cuánto dinero ha ganado XXX por ganar el Masters 1000 de Montecarlo
La victoria de XX en la final del Masters 1000 le supone un premio total de 974.370 euros, mientras que XX se quedó con el subcampeonato y una ganancia de 532.120 euros.
Así queda el palmarés del Masters 1000 de Montecarlo
- 1897 – Reginald Doherty
- 1898 – Reginald Doherty
- 1899 – Reginald Doherty
- 1900 – Reginald Doherty
- 1901 – Laurence Doherty
- 1902 – Laurence Doherty
- 1903 – Laurence Doherty
- 1904 – Laurence Doherty
- 1905 – Laurence Doherty
- 1906 – Anthony Wilding
- 1907 – Anthony Wilding
- 1908 – Anthony Wilding
- 1909 – Anthony Wilding
- 1910 – Anthony Wilding
- 1911 – Anthony Wilding
- 1912 – Anthony Wilding
- 1913 – Anthony Wilding
- 1914–1918 – No disputado (Primera Guerra Mundial)
- 1919 – Gordon Lowe
- 1920 – William Laurentz
- 1921 – Gordon Lowe
- 1922 – Manuel Alonso
- 1923 – Anthony Wilding
- 1924 – Jean Borotra
- 1925 – René Lacoste
- 1926 – Henri Cochet
- 1927 – Bill Tilden
- 1928 – Henri Cochet
- 1929 – Bill Tilden
- 1930 – Henri Cochet
- 1931 – George Lott
- 1932 – Henri Cochet
- 1933 – Jean Borotra
- 1934 – André Merlin
- 1935 – Henri Cochet
- 1936 – Pierre Pellizza
- 1937 – Gottfried von Cramm
- 1938 – Don McNeill
- 1939 – Yvon Petra
- 1940–1944 – No disputado (Segunda Guerra Mundial)
- 1945 – Yvon Petra
- 1946 – Jaroslav Drobný
- 1947 – Eric Sturgess
- 1948 – Frank Parker
- 1949 – Frank Sedgman
- 1950 – Jaroslav Drobný
- 1951 – Jaroslav Drobný
- 1952 – Mervyn Rose
- 1953 – Jaroslav Drobný
- 1954 – Tony Trabert
- 1955 – Tony Trabert
- 1956 – Lew Hoad
- 1957 – Ashley Cooper
- 1958 – Nicola Pietrangeli
- 1959 – Nicola Pietrangeli
- 1960 – Nicola Pietrangeli
- 1961 – Nicola Pietrangeli
- 1962 – Pierre Darmon
- 1963 – Manuel Santana
- 1964 – Nicola Pietrangeli
- 1965 – Tony Roche
- 1966 – Nicola Pietrangeli
- 1967 – Cliff Drysdale
- 1968 – Tom Okker
- 1969 – Ilie Năstase
- 1970 – Željko Franulović
- 1971 – Ilie Năstase
- 1972 – Ilie Năstase
- 1973 – Ilie Năstase
- 1974 – Andrew Pattison
- 1975 – Guillermo Vilas
- 1976 – Björn Borg
- 1977 – Björn Borg
- 1978 – Raúl Ramírez
- 1979 – Björn Borg
- 1980 – Björn Borg
- 1981 – (no confirmado / transición de calendario)
- 1982 – Guillermo Vilas
- 1983 – Mats Wilander
- 1984 – Henrik Sundström
- 1985 – Ivan Lendl
- 1986 – Joakim Nyström
- 1987 – Mats Wilander
- 1988 – Ivan Lendl
- 1989 – Alberto Mancini
- 1990 – Andrei Chesnokov
- 1991 – Sergi Bruguera
- 1992 – Thomas Muster
- 1993 – Sergi Bruguera
- 1994 – Andrei Medvedev
- 1995 – Thomas Muster
- 1996 – Thomas Muster
- 1997 – Marcelo Ríos
- 1998 – Carlos Moyá
- 1999 – Gustavo Kuerten
- 2000 – Cédric Pioline
- 2001 – Gustavo Kuerten
- 2002 – Juan Carlos Ferrero
- 2003 – Juan Carlos Ferrero
- 2004 – Guillermo Coria
- 2005 – Rafael Nadal
- 2006 – Rafael Nadal
- 2007 – Rafael Nadal
- 2008 – Rafael Nadal
- 2009 – Rafael Nadal
- 2010 – Rafael Nadal
- 2011 – Rafael Nadal
- 2012 – Rafael Nadal
- 2013 – Novak Djokovic
- 2014 – Stan Wawrinka
- 2015 – Novak Djokovic
- 2016 – Rafael Nadal
- 2017 – Rafael Nadal
- 2018 – Rafael Nadal
- 2019 – Fabio Fognini
- 2020 – No disputado (COVID-19)
- 2021 – Stefanos Tsitsipas
- 2022 – Stefanos Tsitsipas
- 2023 – Andrey Rublev
- 2024 – Stefanos Tsitsipas
- 2025 – Carlos Alcaraz
- 2026 – Jannik Sinner
Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal el Masters 1000 de Montecarlo
Rafa Nadal ha ganado el Masters 1000 de Montecarlo en once ocasiones, distribuidas en dos espectaculares rachas. La primera fue en ocho ediciones seguidas entre 2005 y 2012. Tres años más tarde, Rafa Nadal ganó otras tres más entre 2016 y 2018. De esta forma, es el tenista que más veces ha ganado el torneo por encima de otras leyendas como Anthony Wilding (8), Laurence Doherty (5) y Reginald Doherty (4).
Carlos Alcaraz: cuántas veces ha ganado el Masters 1000 de Montecarlo
Tras perder la final de la última edición, Carlos Alcaraz no pudo sumar su segundo Masters 1000 de Montecarlo. El murciano fue campeón en la pasada edición (2025) y se quedó a las puertas de un doblete que tendrá que esperar a los próximos años.