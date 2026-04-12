Cuánto dinero se lleva Sinner tras ganar el Masters 1000 de Montecarlo 2026: así queda el palmarés del torneo

Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Montecarlo 2026. En una apasionante final contra Carlos Alcaraz, el italiano sacó su mejor versión para imponerse ante el español en dos sets (6-7 y 3-6). Una final entre los dos mejores tenistas del mundo que terminó con Sinner coronándose en Montecarlo para, no solo recuperar el número uno del ranking ATP, sino para llevarse a sus arcas un goloso premio económico.

Cuánto dinero reparte la ATP en el Masters 1000 de Montecarlo

El dinero que recibe el campeón del Masters 1000 de Montecarlo es de un total de 974.370 euros, mientras que el subcampeón recibe 532.120 euros. A partir de los finalistas, el premio en metálico se va reduciendo en función de cuántas rondas ha superado el tenista.

El premio inicial por quedar en primera ronda es de 25.220 euros; en segunda, 45.520 euros; y tercera ronda, 84.890 euros. En caso de quedarse en cuartos de final, el tenista se ha embolsado 158.700 euros; y llegar a las semifinales supone un premio de 290.960 euros.

Cuánto dinero ha ganado XXX por ganar el Masters 1000 de Montecarlo

La victoria de XX en la final del Masters 1000 le supone un premio total de 974.370 euros, mientras que XX se quedó con el subcampeonato y una ganancia de 532.120 euros.

Así queda el palmarés del Masters 1000 de Montecarlo

1897 – Reginald Doherty

– Reginald Doherty 1898 – Reginald Doherty

– Reginald Doherty 1899 – Reginald Doherty

– Reginald Doherty 1900 – Reginald Doherty

– Reginald Doherty 1901 – Laurence Doherty

– Laurence Doherty 1902 – Laurence Doherty

– Laurence Doherty 1903 – Laurence Doherty

– Laurence Doherty 1904 – Laurence Doherty

– Laurence Doherty 1905 – Laurence Doherty

– Laurence Doherty 1906 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1907 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1908 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1909 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1910 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1911 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1912 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1913 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1914–1918 – No disputado (Primera Guerra Mundial)

– No disputado (Primera Guerra Mundial) 1919 – Gordon Lowe

– Gordon Lowe 1920 – William Laurentz

– William Laurentz 1921 – Gordon Lowe

– Gordon Lowe 1922 – Manuel Alonso

– Manuel Alonso 1923 – Anthony Wilding

– Anthony Wilding 1924 – Jean Borotra

– Jean Borotra 1925 – René Lacoste

– René Lacoste 1926 – Henri Cochet

– Henri Cochet 1927 – Bill Tilden

– Bill Tilden 1928 – Henri Cochet

– Henri Cochet 1929 – Bill Tilden

– Bill Tilden 1930 – Henri Cochet

– Henri Cochet 1931 – George Lott

– George Lott 1932 – Henri Cochet

– Henri Cochet 1933 – Jean Borotra

– Jean Borotra 1934 – André Merlin

– André Merlin 1935 – Henri Cochet

– Henri Cochet 1936 – Pierre Pellizza

– Pierre Pellizza 1937 – Gottfried von Cramm

– Gottfried von Cramm 1938 – Don McNeill

– Don McNeill 1939 – Yvon Petra

– Yvon Petra 1940–1944 – No disputado (Segunda Guerra Mundial)

– No disputado (Segunda Guerra Mundial) 1945 – Yvon Petra

– Yvon Petra 1946 – Jaroslav Drobný

– Jaroslav Drobný 1947 – Eric Sturgess

– Eric Sturgess 1948 – Frank Parker

– Frank Parker 1949 – Frank Sedgman

– Frank Sedgman 1950 – Jaroslav Drobný

– Jaroslav Drobný 1951 – Jaroslav Drobný

– Jaroslav Drobný 1952 – Mervyn Rose

– Mervyn Rose 1953 – Jaroslav Drobný

– Jaroslav Drobný 1954 – Tony Trabert

– Tony Trabert 1955 – Tony Trabert

– Tony Trabert 1956 – Lew Hoad

– Lew Hoad 1957 – Ashley Cooper

– Ashley Cooper 1958 – Nicola Pietrangeli

– Nicola Pietrangeli 1959 – Nicola Pietrangeli

– Nicola Pietrangeli 1960 – Nicola Pietrangeli

– Nicola Pietrangeli 1961 – Nicola Pietrangeli

– Nicola Pietrangeli 1962 – Pierre Darmon

– Pierre Darmon 1963 – Manuel Santana

– Manuel Santana 1964 – Nicola Pietrangeli

– Nicola Pietrangeli 1965 – Tony Roche

– Tony Roche 1966 – Nicola Pietrangeli

– Nicola Pietrangeli 1967 – Cliff Drysdale

– Cliff Drysdale 1968 – Tom Okker

– Tom Okker 1969 – Ilie Năstase

– Ilie Năstase 1970 – Željko Franulović

– Željko Franulović 1971 – Ilie Năstase

– Ilie Năstase 1972 – Ilie Năstase

– Ilie Năstase 1973 – Ilie Năstase

– Ilie Năstase 1974 – Andrew Pattison

– Andrew Pattison 1975 – Guillermo Vilas

– Guillermo Vilas 1976 – Björn Borg

– Björn Borg 1977 – Björn Borg

– Björn Borg 1978 – Raúl Ramírez

– Raúl Ramírez 1979 – Björn Borg

– Björn Borg 1980 – Björn Borg

– Björn Borg 1981 – (no confirmado / transición de calendario)

– (no confirmado / transición de calendario) 1982 – Guillermo Vilas

– Guillermo Vilas 1983 – Mats Wilander

– Mats Wilander 1984 – Henrik Sundström

– Henrik Sundström 1985 – Ivan Lendl

– Ivan Lendl 1986 – Joakim Nyström

– Joakim Nyström 1987 – Mats Wilander

– Mats Wilander 1988 – Ivan Lendl

– Ivan Lendl 1989 – Alberto Mancini

– Alberto Mancini 1990 – Andrei Chesnokov

– Andrei Chesnokov 1991 – Sergi Bruguera

– Sergi Bruguera 1992 – Thomas Muster

– Thomas Muster 1993 – Sergi Bruguera

– Sergi Bruguera 1994 – Andrei Medvedev

– Andrei Medvedev 1995 – Thomas Muster

– Thomas Muster 1996 – Thomas Muster

– Thomas Muster 1997 – Marcelo Ríos

– Marcelo Ríos 1998 – Carlos Moyá

– Carlos Moyá 1999 – Gustavo Kuerten

– Gustavo Kuerten 2000 – Cédric Pioline

– Cédric Pioline 2001 – Gustavo Kuerten

– Gustavo Kuerten 2002 – Juan Carlos Ferrero

– Juan Carlos Ferrero 2003 – Juan Carlos Ferrero

– Juan Carlos Ferrero 2004 – Guillermo Coria

– Guillermo Coria 2005 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2006 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2007 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2008 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2009 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2010 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2011 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2012 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2013 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2014 – Stan Wawrinka

– Stan Wawrinka 2015 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2016 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2017 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2018 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2019 – Fabio Fognini

– Fabio Fognini 2020 – No disputado (COVID-19)

– No disputado (COVID-19) 2021 – Stefanos Tsitsipas

– Stefanos Tsitsipas 2022 – Stefanos Tsitsipas

– Stefanos Tsitsipas 2023 – Andrey Rublev

– Andrey Rublev 2024 – Stefanos Tsitsipas

– Stefanos Tsitsipas 2025 – Carlos Alcaraz

– Carlos Alcaraz 2026 – Jannik Sinner

Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal el Masters 1000 de Montecarlo

Rafa Nadal ha ganado el Masters 1000 de Montecarlo en once ocasiones, distribuidas en dos espectaculares rachas. La primera fue en ocho ediciones seguidas entre 2005 y 2012. Tres años más tarde, Rafa Nadal ganó otras tres más entre 2016 y 2018. De esta forma, es el tenista que más veces ha ganado el torneo por encima de otras leyendas como Anthony Wilding (8), Laurence Doherty (5) y Reginald Doherty (4).

Carlos Alcaraz: cuántas veces ha ganado el Masters 1000 de Montecarlo

Tras perder la final de la última edición, Carlos Alcaraz no pudo sumar su segundo Masters 1000 de Montecarlo. El murciano fue campeón en la pasada edición (2025) y se quedó a las puertas de un doblete que tendrá que esperar a los próximos años.