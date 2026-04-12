Montecarlo cambia de dinastía. De Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. El trueque lo representa Alberto II de Mónaco, que entrega al italiano la corona que el español no ha logrado revalidar. Se lo niega un Sinner renovado tanto en su tenis como en su mente. No aprieta el calor en Montecarlo, pero es día de sudores para Alcaraz. Ardientes por ir de un lado a otro de la pista y fríos por intentar, pero no poder ante el de San Candido, siempre con la iniciativa a su favor. Le rinde (6-7, 3-6) y su botín se eleva al cuadrado. Sinner le arrebata a Alcaraz la corona en Montecarlo y el número uno del mundo.

Confirma Sinner su transformación hacia el tenista completo. Ya era inabordable en pista dura, vigoroso en hierba y desde este domingo también un hueso sobre tierra batida. De Umag 2022 a Montecarlo 2026. Un vuelo de cuatro años con Alcaraz como compañero. En Croacia logró su primer y único título ATP sobre arcilla hasta este domingo en el Principado. Ambas finales, ante Alcaraz. El de Montecarlo es el segundo, de sus 28 conquistas totales, que llega sobre tierra. El italiano, que se ha forjado siempre en superficies más sintéticas, es otro tenista. Con otro juego y otra mentalidad. Sinner ha evolucionado y ahora le toca a Alcaraz la transformación.

Tanto es así el cambio de norma del italiano, que ahora se anima con dejadas tan esquivas hace no tanto. La seña de identidad de Alcaraz ahora es una nueva arma para Sinner. La de Montecarlo fue una sobremesa algo menos seductora que otras como Roland Garros, US Open… Y demás en las que se han sentado Carlitos y Jannik. La falta de tensión se tradujo en sensaciones. La derecha de Alcaraz no hacía tanto daño y el servicio de Sinner se alejaba de su estable regularidad. Sin embargo, se cargó de más argumentos para tener siempre la iniciativa.

Pese a que Alcaraz inicie el partido con break a favor. No iba a ser tan sencillo. Sinner no se dejó ir y se lo devolvió de inmediato. Ambos algo atenazados, aunque con el italiano dando más mordiscos. «Anímate», le decía Samu López desde el banquillo. Alcaraz se hablaba bien a sí mismo, pero Sinner ponía los tacos. Llegó el tie break y con él la clave para Alcaraz. «La diferencia es que yo no meto ni un primero y él sí». Sinner andaba con una ventaja que ya no soltó y que Alcaraz no recortó. Doble falta del español y primer set para el italiano.

Inicia la segunda manga como la primera. Mismo guion, con Alcaraz rompiendo de primeras, y también con idéntico desenlace al igualar Sinner de inmediato. Carlitos nunca pudo consolidar sus quiebres y Jannik fue creciendo con cada golpe. «Vamos a por él», le incitaba Samu. Pero el italiano no se dejaba. Selló la final al servicio y certificó el derrocamiento de Carlitos, tanto en Montecarlo como en el tenis. Pierde la corona y el número uno del ranking. El primer golpe entre ambos se lo lleva Sinner, que apunta a Roland Garros.