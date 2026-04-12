El otro premio de la victoria de Sinner en Montecarlo: arrebata a Alcaraz el número 1 del mundo

La victoria de Jannik Sinner sobre Carlos Alcaraz en la final del Masters 1.000 de Montecarlo deja otro dato relevante en la actualidad del tenis: el español pierde el número 1 del mundo, honor que coge el italiano. El que ganara esta gran final en el primer torneo de la tierra batida de la temporada se quedaba con el nº1 y ha sido Sinner.

Hay cambio en lo más alto del ranking ATP. Jannik Sinner se hace con el número 1 al ganar la final de Montecarlo. Es el primer título del italiano en toda su carrera sobre la tierra batida. Y lo hace contra Alcaraz en la final, quitándose una espina que tenía desde hace tiempo, lo que supone también un cambio en el número 1, que pasa ahora al italiano.

Alcaraz y Sinner, que se midieron por primera vez este año en esta final de Montecarlo, están teniendo una rivalidad generacional. Es el gran duelo del tenis de los últimos años, del presente y del futuro. Sus datos son espectaculares y las estadísticas muestran una igualdad impresionante: ambos han estado 66 semanas como número uno (ahora Sinner será, como mínimo, una más) y tenían 26 títulos ATP cada uno (Jannik suma ahora 27).

Jannik Sinner consigue el número 1 y Carlos Alcaraz lo tiene complicado para recuperar este primer puesto del ranking ATP una vez finalice la gira de tierra batida. Como es habitual, el ranking funciona defendiendo los puntos de la temporada pasada. Carlos Alcaraz firmó una gran temporada de tierra batida el año pasado y eso es lo que tiene ahora que defender.

En Montecarlo lo que ha hecho ha sido perder puntos, porque pasa de ganar el torneo a perderlo en la final. En el Conde de Godó, próximo torneo que se disputa en Barcelona esta semana, perdió la final ante Rune, por lo que sólo sumará puntos si gana el torneo (Sinner no lo juega). Sí podrá mejorar en el Mutua Madrid Open, torneo en el que no participó en 2025. Después ganó en Roma y Roland Garros (Grand Slam), por lo que ahí sólo podrá igualar como mucho los puntos.

El asunto principal es que Jannik Sinner estuvo ausente en gran parte de la gira de tierra, de ahí que vaya a sumar muchos puntos. En Madrid sólo sumará puntos porque no compitió. En Roma perdió la final, al igual que en Roland Garros, ambos casos ante Alcaraz.