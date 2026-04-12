Carlos Alcaraz reconoce a Sinner como el nuevo número 1: «Es increíble lo que estás logrando»

Carlos Alcaraz perdió la corona en Montecarlo. El tenista español perdió la final del Masters 1000 ante Jannik Sinner y a partir del próximo lunes tendrá que bajar de la cima del número 1 del mundo. Un duro golpe ante su máximo rival después de superarle en dos sets (6-7 y 3-6) en dos horas y quince minutos.

A pesar del optimismo que había en la mente del murciano, que venía de hacer un torneo impecable, al frente tuvo un Sinner que rozó la perfección. No parecía que la batalla terminase así después del espléndido comienzo del murciano, haciendo un break en el primer servicio de Sinner. Sin embargo, los saques y los errores humanos de Alcaraz fueron hundiendo poco a poco las esperanzas de que el murciano pudiese darle la vuelta a la tortilla: «Es enorme lo que has conseguido. Ser uno de los pocos en lograr algo así en la era Open. Eres el segundo en lograrlo, es increíble. Conozco lo difícil que es conseguirlo».

Dentro de unas horas, Sinner regresará a lo más alto del ranking tras la gesta en Montecarlo, mientras que Carlos Alcaraz bajará al segundo puesto. Aunque su mente ya está puesta en el Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y disputado también en tierra batida, reconoció que será muy complicado destronar al italiano: «Vi a casi toda tu familia aquí, y a mucha gente de tu equipo. Estoy muy feliz por verte rodeado así cuando ganas títulos. Muchas felicidades a ti y a ellos».

«Al final no ganamos, pero me divertí mucho esta semana. Siento que cuando juego aquí estoy en casa. Gracias a todos por el gran trabajo que hacéis y cómo lo organizáis. Es uno de los torneos más bonitos que jugamos. Las vistas son increíbles, es un lugar muy bueno para vivir y jugar», sentenció Carlos Alcaraz.