Cuándo empieza el Mutua Madrid Open: fechas, dónde se juega, cuadro, horarios, qué día es la final

A escasos días del inicio del Mutua Madrid Open 2026, ya está todo preparado para que los mejores tenistas del mundo pongan su talento y su juego bajo la ‘Caja Mágica’ de la capital de España, donde se reunirán miles y miles de espectadores que disfrutarán durante las dos semanas de competición del mejor tenis del planeta. En dicho escenario, se espera que esté Carlitos Alcaraz, aunque su presencia aún se encuentra en el aire tras la lesión que sufrió en su muñeca derecha durante el Trofeo Conde de Godó. El que sí ha confirmado su ausencia en las pistas de Madrid ha sido Novak Djokovic, que a través de sus perfiles oficiales de redes sociales ha asegurado que sigue recuperándose de una lesión y no podrá competir sobre la arcilla madrileña. Duro varapalo para el Masters 1000 español.

Cuándo y dónde se juega el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open se disputará en su edición del 2026 desde el próximo 20 de abril, con el arranque de la fase previa, hasta el día 3 de mayo, jornada donde se disputará la gran final de la competición masculina. Un día antes, el 2, será el turno para la final femenina. El torneo, como viene siendo habitual en estos últimos años, se jugará al completo en las instalaciones de la Caja Mágica, que cuenta con tres pistas principales (Manolo Santana, Arantxa Sánchez Vicario y Estadio 3), pistas exteriores y una principal novedad para esta temporada: los jugadores podrán entrenar en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué partidos se jugarán en el Bernabéu?

Tal y como confirmó la propia organización, en el Santiago Bernabéu no se jugarán partidos oficiales del Mutua Madrid Open, sino que sólo acogerá entrenamientos de los jugadores. «El Bernabéu acogerá a las grandes figuras de los circuitos ATP y WTA durante el MMOpen, del 23 al 30 de abril. Las mejores raquetas del planeta podrán realizar sus sesiones de entrenamiento en un escenario exclusivo, gracias a la instalación de una pista de tierra batida en las mismas condiciones que la Caja Mágica. El Mutua Madrid Open vuelve a situarse a la vanguardia del deporte y de los grandes eventos internacionales con esta acción sin precedentes, que representa un paso histórico para el torneo, la ciudad de Madrid y el propio estadio», destacó, justo antes de dar más detalles sobre las pistas de entrenamiento en el ‘coliseo blanco’.

«La pista del Bernabéu es una pista más de entrenamientos externa del Mutua Madrid Open, como las que hay año tras año en distintos clubes de la ciudad. En cada edición, el torneo cuenta con pistas de entrenamiento fuera de la Caja Mágica para poder dar respuesta a las necesidades de los participantes del evento. Todos los jugadores seguirán realizando sus entrenamientos en las pistas del Tennis Garden de la Caja Mágica, teniendo la posibilidad de ir al Bernabéu si así lo desean para vivir la experiencia de jugar al tenis en un entorno único. Los entrenamientos que tengan lugar en el Bernabéu no estarán abiertos al público. Los aficionados podrán seguir disfrutando con normalidad de los entrenamientos de sus jugadores favoritos en la Caja Mágica, como hasta ahora», citó la organización.

La pista del Bernabéu es una pista más de entrenamientos externa del Mutua Madrid Open, como las que hay año tras año en distintos clubes de la ciudad. En cada edición, el torneo cuenta con pistas de entrenamiento fuera de la Caja Mágica para poder dar respuesta a las necesidades… — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) March 27, 2026

Horarios de los partidos

Las primeras rondas del Mutua Madrid Open arrancarán a partir de las 11:00 horas con el inicio de los primeros partidos, y se alargarán en el día hasta el horario nocturno, fijado no antes de las 20:00 horas. Eso sí, es un horario que puede cambiar por completo dependiendo de las circunstancias de los partidos, es decir, se puede alargar más de lo previsto. Las finales, fijadas para el día 2 y 3 de mayo, se jugarán a partir de las 17:00 horas.

¿Juega Carlos Alcaraz el Mutua Madrid Open?

Carlos Alcaraz, por el momento, no ha confirmado su presencia para estar presente en las pistas de La Caja Mágica. ¿El motivo? La lesión en su muñeca derecha que le obligó a bajarse del Trofeo Conde de Godó en su segundo partido de la competición. «Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Como ya pudisteis ver en el partido, después de un resto se me venció la muñeca y el dolor fue yendo a más. Creía que no iba a ser así, pensaba que eran solo molestias, pero vistas las pruebas de hoy es una lesión más seria de lo que todos esperábamos», aseguró el propio tenista español en una rueda de prensa. Con Roland-Garros en el horizonte, veremos si el murciano decide o no acudir a la gran cita española tenística.

Cuándo es la final del Mutua Madrid Open

El choque por el título se disputará, tal y como destacamos líneas atrás, el próximo día 2 y 3 de mayo, con la final individual femenina y masculina, respectivamente. Ambas se jugarán a partir de las 17:00 horas en esta edición del 2026 y se podrán seguir en exclusiva a través de las cámaras de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. En la web de OkDiario también podrás disfrutar del minuto a minuto, con los mejores comentarios, imágenes y detalles más destacados.