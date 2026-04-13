Feliciano López y los entrenamientos del Mutua Madrid Open en el Bernabéu: «Serán privados y voluntarios»

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, ha dado más detalles de una de las novedades de la edición de este año en este torneo: la aparición del Santiago Bernabéu como pista de entrenamiento. El estadio del Real Madrid se convertirá, en una parte, en una pista de tierra batida que servirá de entrenamiento «en las mismas condiciones que en las pistas de la Caja Mágica».

A diez días de que empiece el torneo de la capital de España, Feliciano López ha explicado que «entrenar en el Bernabéu es algo opcional, voluntario» y que la pista en el estadio Santiago Bernabéu «estará ahí para quien quiera, el jugador que quiera ir, podrá hacerlo».

«El tenista que quiera vivir esa experiencia la podrá tener. Los entrenamientos van a ser privados. La gente pensaba que no iban a poder ver entrenar a los tenistas en la Caja Mágica. Los jugadores tendrán su privacidad. Todo eso es lo que hay detrás», ha añadido Feliciano López en un acto este lunes.

Sobre una posible colaboración con el Real Madrid, López ha explicado que «si de esta idea de la pista de entrenamiento el Real Madrid considera que todo está bien como para hacer un partido eventual, ojalá se pueda ver un partido de exhibición como esos que se han publicado entre Nadal y Federer o Alcaraz y Sinner…».

«Nuestro tenis garden es muy representativo porque con una entrada normal tienes acceso a todos los entrenamientos y partidos que suceden ahí. Todos los aficionados se han pensado que les hemos quitado eso y no es así. La zona seguirá igual», ha continuado Feliciano López, director del Mutua Madrid Open.

Por su parte, cuando se anunció que el Santiago Bernabéu acogería esta pista de entrenamiento para el torneo, Gerard Tsobanian, CEO del torneo, explicó que «la propuesta de este año sin duda elevará aún más el listón: comenzar una colaboración con uno de los mejores estadios del mundo, el Bernabéu, hogar del Real Madrid, y situará al Mutua Madrid Open en una categoría única, exactamente donde están los mejores».