El Mutua Madrid Open hace oficial su llegada al Santiago Bernabéu

El Mutua Madrid Open ha confirmado su aterrizaje en el Santiago Bernabéu. Después de semanas de expectación total, finalmente el césped donde juega el Real Madrid se convertirá en el epicentro del mundo del tenis con otra nueva demostración de la polivalencia del estadio madridista para acoger todo tipo de deportes y adaptarse en tiempo récord.

Y es que, tras el éxito con la NFL el pasado mes de noviembre, el Bernabéu ganó enteros para quedarse con el torneo madrileño. «El Mutua Madrid Open volverá a situarse a la vanguardia del deporte y de los grandes eventos internacionales con una acción sin precedentes: la instalación de una pista de tierra batida en el Bernabéu», explicaron en un comunicado. Este torneo se jugará del 23 al 30 de abril y reunirá a las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA, donde podrán realizar también entrenamientos «en las mismas condiciones que en las pistas de la Caja Mágica».

«Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad de Madrid y para el propio estadio. Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo supone crear un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias», añadió.

Gerard Tsobanian, CEO del torneo, explicó que motivó a elegir el Bernabéu: «La propuesta de este año sin duda elevará aún más el listón: comenzar una colaboración con uno de los mejores estadios del mundo, el Bernabéu, hogar del Real Madrid, y situará al Mutua Madrid Open en una categoría única, exactamente donde están los mejores», comentó.

El Bernabéu, un éxito multideporte

Desde que terminaron las obras en el Bernabéu, el objetivo de Florentino Pérez siempre fue explotar el estadio para acoger tanto deportes como conciertos y eventos de todo tipo. Uno de los hitos más destacados ha sido la celebración del primer partido oficial de temporada regular de la NFL en España, disputado el pasado 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Gracias a este tipo de iniciativas, el Bernabéu «demuestra su capacidad para albergar nuevas experiencias deportivas, de entretenimiento y gastronómicas por sus posibilidades de adaptación a los estándares de los proyectos más exigentes del mundo. La presencia de una pista de tierra batida en el Bernabéu no solo responde a una necesidad operativa para los jugadores, que dispondrán de un nuevo espacio de entrenamiento plenamente integrado en la dinámica del torneo, sino que proyecta además una imagen poderosa de Madrid como capital capaz de reinventar sus grandes escenarios deportivos y conectarlos entre sí».

En el vídeo de presentación dejaron a todos boquiabiertos con la imagen de los ex tenistas Feliciano López y Gabiñe Muguruza peloteando en pleno césped del Santiago Bernabéu. En unas semanas, el tenis estará instalado en el mundo del fútbol con el Real Madrid como pionero.