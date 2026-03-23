Grupo Mutua sortea cerca de 300 entradas para el Mutua Madrid Open a través de sus redes sociales

Grupo Mutua vuelve a acercar el mejor tenis a los aficionados con el lanzamiento de una nueva edición de su ya tradicional sorteo de entradas para el Mutua Madrid Open, el torneo de tenis más importante de España y uno de los grandes referentes del circuito internacional. En esta ocasión, la iniciativa cobra un significado especial: la aseguradora cumple 20 años como patrocinador principal del evento.

Coincidiendo con este vigésimo aniversario, ha diseñado acciones especiales en sus perfiles de redes sociales de Mutua, MutuaMás, Mutuactivos y Voltio. En concreto, sorteará unas 300 entradas, incluida la gran final, para asistir al torneo, que se celebrará entre el 20 de abril y el 3 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

Sorteo en Mutua

Bajo el lema “Cuando el tenis se te mete en la cabeza, #TodoEsTenis”, Mutua Madrileña propone un reto de agudeza visual en sus perfiles de Instagram, Facebook y X. En concreto, la aseguradora anima a sus seguidores a descubrir qué se esconde tras imágenes borrosas que recuerdan a elementos del mundo del tenis pero que, en realidad, son algo completamente diferente. Entre los seguidores de Mutua que acierten las respuestas y mencionen a un amigo en los comentarios, se sortearán unas 80 entradas dobles para asistir al Mutua Madrid Open. El sorteo se desarrollará en diferentes fases:

Fase 1: se llevará a cabo entre el 23 y el 29 de marzo y permitirá participar en el sorteo de 50 entradas dobles.

Fase 2: se desarrollará entre el 1 y el 9 de abril y permitirá participar en el sorteo de 25 entradas dobles.

Fase 3: se desplegará del 13 al 15 de abril y permitirá participar en el sorteo de 1 entrada doble para el domingo 3, día en que se jugarán la final femenina de dobles y la final individual masculina.

Mutua Madrileña publicará las respuestas a los diferentes retos al día siguiente de terminar cada fase, los días 30 de marzo, 10 de abril y 16 de abril, fechas en las que también se dará a conocer los ganadores de cada sorteo.

Propuesta en MutuaMás

Por otro lado, Mutua ha desarrollado una acción para el perfil de Instagram de MutuaMás, su superapp de servicios, que también se inspira en el concepto #TodoEsTenis. La dinámica juega con la idea de que el tenis puede aparecer en cualquier rincón del día a día, incluso en los propios servicios que ofrece la app, desde un trayecto en taxi, un coche de alquiler o en el cine. A través de un vídeo con imágenes que representan que se puede ver tenis en todas partes, MutuaMás invita a los usuarios a participar en el sorteo.

Para optar a una de las 15 entradas dobles que se sortearán entre el 6 y el 12 de abril, los participantes deberán estar registrados en MutuaMás, seguir su perfil en Instagram y comentar la publicación indicando qué servicio de la plataforma utilizarían para ir a la Caja Mágica. Los ganadores se darán a conocer el 13 de abril.

Iniciativa en Mutuactivos

Dentro de la iniciativa #TodoEsTenis, se pondrá también en marcha una acción en el perfil de X de Mutuactivos que combinará, en este caso, escenas de este deporte con elementos visuales del mundo de la inversión. A través de gráficos bursátiles que parecen convertirse en, por ejemplo, una raqueta, Mutuactivos invitará a sus seguidores a participar en dos sorteos para conseguir 11 entradas dobles para el Mutua Madrid Open.

En el primero, del 31 de marzo al 8 de abril, se sortearán 10 entradas dobles, y en el segundo, del 13 al 15 de abril, estará en juego una entrada doble para el domingo 3 de mayo, día en que se juegan la final de dobles femenina y la final masculina del torneo. Para participar en el primer sorteo, los seguidores de X de Mutuactivos tendrán que comentar cuál sería su final soñada, mientras que para el segundo deberán repostear la publicación del sorteo. Los ganadores se anunciarán el 9 y el 16 de abril, respectivamente.

Sorteo en Voltio

Voltio, la compañía de carsharing de Mutua Madrileña, también ofrece la posibilidad de ganar entradas para el Mutua Madrid Open. Bajo el lema “Madrid tiene pelotas. Búscalas”, hasta el 1 de abril los usuarios de Voltio podrán encontrar pelotas de tenis gigantes en los maleteros de sus coches 100% eléctricos. Estas pelotas actuarán como pase para participar en el sorteo de 40 entradas dobles para asistir al Mutua Madrid Open, incluyendo una entrada doble para la final masculina.

Aquellos que encuentren las pelotas de tenis gigantes se las podrán quedar. Para entrar en el sorteo tendrán que hacerse una foto con ella, subirla a Instagram, seguir y mencionar a Voltio en la publicación. Tras esto, el seguidor recibirá un mensaje con un código que tendrá que introducir en el apartado “Promociones” de la app de Voltio para registrar su participación en el sorteo. Es imprescindible realizar al menos un viaje en Voltio de más de 5 minutos entre el 18 de marzo y el 1 de abril para participar en el sorteo; cuantos más viajes se hagan, más posibilidades de ganar.