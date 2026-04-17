Djokovic no jugará el Mutua Madrid Open

Malas noticias para Madrid. Novak Djokovic ha anunciado que no podrá disputar el Mutua Madrid Open este año. El tenista serbio continúa recuperándose de su lesión y todavía no está listo para volver a las pistas. Aunque él ha hecho todo lo posible para poder jugar en la Caja Mágica, su regreso tendrá que esperar.

«Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open

este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!», dijo el tenista serbio en sus redes sociales. Hace unos días se filtró que el ex número uno del mundo estaría en Madrid la próxima semana, pero este jueves, durante su presencia en el Palacio para ver el Real Madrid-Estrella Roja de la Euroliga, dejó en duda su participación.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

«Espero poder participar. Tengo algunos problemas físicos y aún no estoy seguro de si podré competir, pero lo intentaré», decía Novak en Movistar Plus+ ante la pregunta de si jugaría en Madrid. Finalmente, la capital de España no podrá contar con la presencia de Djokovic en el Masters 1000. El tenista de Belgrado tendrá que seguir parado más tiempo para terminar de recuperarse y así poder volver a las pistas lo antes posible.

La cita se disputará en Madrid del 20 de abril al 3 de mayo. El serbio había viajado a la capital de España con la esperanza de poder competir en el Mutua Madrid Open. Mientras tanto, aprovechó su visita para acudir al Palacio junto a Luka Doncic a ver a su equipo de baloncesto, el Estrella Roja, contra el Real Madrid en el último partido de la fase regular de la Euroliga. Allí disfrutó de un auténtico partidazo donde los blancos demostraron su superioridad y se llevaron un triunfo aplastante.

La cuenta oficial del Mutua Madrid Open también ha mostrado su pesar por la ausencia del campeón en en 2011, 2016 y 2019: «Novak Djokovic, tres veces campeón del #MMOPEN, no podrá participar en esta edición del torneo. Deseamos que estés de vuelta lo antes posible y podamos disfrutar de tu tenis como tantas veces lo hemos hecho en la Caja Mágica».

La ausencia del balcánico supone un varapalo para la organización del Mutua Madrid Open, al ver cómo una de las grandes estrellas del tenis mundial se cae del torneo. Está por ver si Sinner y Alcaraz terminan compitiendo en el campeonato madrileño. El italiano dejó en duda su presencia en esta cita recientemente y el español depende de la lesión que le ha obligado a abandonar el Trofeo Conde de Godó.