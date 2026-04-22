Rafa Jódar despega en casa: se levanta para remontar a De Jong en su estreno en Madrid

Descubre Rafa Jódar otra instancia en el tenis, la dureza de las primeras rondas. Traicioneras por aquello de adaptarse a las particularidades de cada torneo, la presión y la exigencia. De estas dos últimas fue cargado Rafa Jódar, máxima ilusión del Mutua Madrid Open por doble motivo. La baja de Alcaraz por lesión y sus méritos propios. Venía de lograr su primer título como tenista profesional en Marrakech y de alcanzar las semifinales del Godó. Dio continuidad a su buena dinámica tras levantarse y remontar (2-6, 7-6, 6-4) en su estreno en Madrid ante De Jong.

El neerlandés fue en todo momento clarividente de ideas. Presionó al resto, se defendió desde el fondo de la pista y martilleaba con la dejada. Por aquí, otra por allá y break al bolsillo. Jódar corría, pero no llegaba. Pero se mantenía a flote con la derecha. Devolvió la rotura de inmediato y el partido cayó sumido en el caos. Un intercambio de pequeños hitos. Break para De Jong, break para Jódar, break para De Jong, break para Jódar… Así se saldaron seis de los siete primeros juegos del partido, solo De Jong logró retener un servicio.

Únicamente retuvo uno, pero ya fue más que Rafa Jódar y suficiente para llevar la iniciativa del set. Una que ya no dejaría escapar. Se lo apuntó al saque para cargar su mochila de argumentos y hacer una raja en la del madrileño, que no se encontraba. Siempre es complicado debutar, más cuando uno lo hace en su ciudad natal y ante su público por primera vez. La Manolo Santana rugió entonces. «¡Vamos, Rafa!». Qué recuerdos, eh. El partido estaba para hacer honor a su nombre tenístico.

Y con la presión de verse contra las cuerdas, a sus 19 años, Jódar afrontaría un segundo parcial mucho más igualado. La principal tarea pendiente para el español era mejorar con su saque, algo que conseguiría. En el primer turno, salvaría una pelotas de rotura, VAR mediante, que le cargaron de confianza para el resto del set. Sin embargo, desaprovecharía dos puntos de break en el siguiente juego. Jódar fue cimentando su crecimiento a través de su revés, lleno de peligro. Defensa y ataque al mismo tiempo.

Jódar crecía con su revés y De Jong hacía lo propio con su derecha, mucho más certera que en la primera manga. No fue hasta la quinta bola de break cuando acabaría con la defensa del neerlandés e igualaría el partido. Jódar había demostrado madurez para sacar adelante una situación muy comprometida. Y en el arranque del tercer set confirmaría que ya no quedaba ni rastro de los nervios del inicio de partido, exhibiendo su mejor tenis.

El partido se fue más allá de las dos horas y media y ahí, con la Santana entregada, cerró la victoria con un ganador. Fue entonces cuando dio rienda suelta a su madridismo. Bellingham, presente todo el partido en la grada, aplaudía mientras Jódar imitaba su celebración de los goles. Antes de irse firmó la cámara con dedicatoria para Jude y en sala de prensa lo confirmó. «Es mi jugador favorito». Jódar se cita con De Miñaur en segunda ronda.