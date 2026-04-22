El adiós de Bautista: «Lo afronto con la ilusión de un chaval, tendré tiempo para dedicar a mis caballos»

Roberto Bautista camina por la zona VIP del Mutua Madrid Open con una sonrisa perenne. Saluda a unos, a otros, graba un video para las redes sociales del torneo y no deja de sonreír. La emotividad de las últimas veces, mayor incluso que la de las primeras. Bautista anunció que esta será su última temporada. Su último Mutua Madrid Open, su último Roland Garros… Cuelga la raqueta uno de los mejores tenistas españoles de la década, que fue top 10 y se coronó con 12 títulos, además de semifinalista en Wimbledon. Antes de debutar en su último Mutua Madrid Open, reflexiona con OKDIARIO sobre su longeva carrera y sus pasos sin raqueta, de la mano de los caballos pura raza españoles que lleva diez años criando en Castellón.

«Tengo muchas ganas de afrontar esta temporada, lo hago con la ilusión de un chaval», dice Bautista, quien hace unos días sopló 38 velas de su tarta. Adiós a un tenista tan respetado como temido en el circuito. Djokovic todavía recuerda el límite al que le llevó en las mencionadas semifinales en Wimbledon. «Está infravalorado», dijo el serbio aquel día. Enfrentarse a Bautista era y es una cita con el dentista, un mal trago para quien esté al otro lado de la pista. «Afronto todo de otra manera, sabiendo que es mi último entrenamiento, último partido…», reflexiona. Todo el mundo quiere, pero nadie escapa del avance del tiempo.

En la hemeroteca deja Bautista una de las historias que más conmovió al tenis español. Madrid y aquella Copa Davis de 2019, la última que descansa en la vitrina de España. La Armada se concentraba para las Finales cuando Bautista recibió la noticia del fallecimiento de su padre. Dejó la concentración y fue a Castellón. Dos días después, Bautista ya estaba en la carretera volviendo a Madrid para animar al equipo cuando recibió la llamada de que España le necesitaba. Se encontraba en un bar de carretera. Pidió la cuenta y rumbo a Madrid. Llegó, ganó su partido y dejó la Davis a tiro para España. «Eché las raquetas al maletero de casualidad», reconoce. Se va Bautista. Un tenista discreto, sin ruido, racional y agradecido.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra de ánimo tras anunciar su retirada?

Respuesta. Bien, la verdad que bien. Después de muchos años de tenis, de mucha dedicación y de mucho esfuerzo, he decidido que esta va a ser mi última temporada. Lo afronto con muchas ganas.

P. ¿Por qué ahora? Se le ve en forma.

R. Las principales causas han sido las últimas lesiones que he tenido. Me rompí el menisco en Nueva York el año pasado y ha sido una lesión que me ha desgastado mucho, que me ha costado mucho recuperar, aunque ahora parece que me voy encontrando un poco mejor físicamente. Estoy bastante recuperado. Creo que es un buen momento para decir adiós, ahora que todavía me encuentro con nivel.

P. ¿Qué valora más al saber que son las últimas veces de todo?

R. Afronto los momentos de otra manera, de una manera muy especial, pensando que puede ser el último entrenamiento aquí, que puede ser el último partido aquí… Se afronta con mucha ilusión, con la ilusión de un chaval y con ganas de jugar bien en Madrid y sentir el apoyo del público. Quiero volver a sentir momentos especiales en esta pista que tanto ha significado para mí.

P. ¿Cómo recuerda aquella Copa Davis de 2019 ahora que se retira?

R. Lo primero que recuerdo es que desde bien pequeñito, me apunté al tenis porque vi unas eliminatorias de Copa Davis en la televisión. En mi casa se vivía la Copa Davis de una manera muy especial. Y bueno, yo creo que por eso fui convocado siempre que pude. Siempre quise ir a jugar la Copa Davis. Fue una competición que me hizo crecer mucho y que significó mucho en mi carrera. En 2019, después de muchos años, tuvimos la oportunidad de ganar la Davis aquí y yo en principio, después de todo lo que pasó, (falleció su padre dos días antes de la final) mi intención era venir a apoyar al equipo. Me puse las raquetas en el maletero de casualidad, al final acabé jugando la final y haciendo algo que fue muy especial.

P. Ahora tendrá más tiempo para estar con sus caballos.

R. Sí, la verdad que los caballos han sido mi sueño desde niño, mi motor y mi mayor motivación. Yo quería desde bien pequeñito tener una finca con caballos y llevo diez años criando pura raza española. Es una yeguada que tengo en Castellón, tengo poquito tiempo ahora mismo para dedicarle. Es algo en lo que me podré dedicar un poco más en el futuro, algo que me gusta mucho y que espero disfrutar con mi familia.