Cuándo es el Rafa Jódar – De Jong: a qué hora empieza el partido y dónde ver por televisión en directo gratis el Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar inicia su andadura en este apasionante Mutua Madrid Open 2026 que tenemos por delante. El madrileño debutará en la Caja Mágica frente al holandés Jesper de Jong en la primera ronda, donde espera conseguir un triunfo para avanzar hasta la siguiente eliminatoria. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que suceda en este partidazo.

Cuándo se juega el Rafa Jódar – De Jong: a qué hora es el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar se presenta en este Mutua Madrid Open 2026 con la intención de dejar el listón alto aunque, obviamente, no está entre los grandes favoritos a llevarse este Masters 1000 que se celebra en la capital de España. El de Leganés alcanzó las semifinales en el Trofeo Conde de Godó, donde cayó derrotado frente a Fils, que a la postre acabaría siendo el campeón del torneo catalán. El madrileño, que ganó en Marruecos a principios de abril, espera poder seguir con su buen estado de forma y firmar una buena actuación en la tierra batida de la Caja Mágica.

A lo largo de la historia el Mutua Madrid Open 2026 no ha conseguido ser un torneo que los españoles hayan conseguido ganar con asiduidad. El primero en lograrlo fue Juan Carlos Ferrero en 2023 y posteriormente llegaron los cinco entorchados que acreditan a Rafa Nadal como el tenista que más veces ha conseguido ganar en la capital de España. Carlos Alcaraz, en 2022 y 2023 también sumó este título a su palmarés, pero hay que recordar que el murciano no estará en esta edición por lesión.

La organización de este Masters 1000 ha programado el duelo entre Rafa Jódar y Jesper de Jong que corresponde a la primera ronda del Mutua Madrid Open 2026 para este miércoles 22 de abril. El horario escogido por la ATP para que arranque este choque entre el madrileño y el holandés es el de no antes de las 19:00 horas, por lo que habrá que estar pendiente de cómo marchan los partidos que se juegan antes que este.

Horario de Rafa Jódar – De Jong en el Mutua Madrid Open 2026

Este año 2026 se presenta de una forma muy positiva para un Rafa Jódar que sigue creciendo a pasos agigantados. Como ya hemos mencionado, a principios de abril consiguió conquistar su primer título de la ATP en Marruecos. Una semana después inició su andadura en el Trofeo Conde de Godó, donde alcanzó las semifinales cargándose a tenistas de la talla de Cameron Norrie o Jaume Munar. Ahora, en el Mutua Madrid Open 2026 espera cumplir con las expectativas y llegar a las últimas rondas del torneo.

Este Rafa Jódar – De Jong que corresponde a la primera ronda del Mutua Madrid Open 2026 se disputará este miércoles 22 de abril. Estos dos tenistas no se han visto las caras nunca en el circuito de la ATP. El madrileño ocupa el puesto 42 en el ranking, mientras que el holandés es el 109 del mundo. Veremos si la juventud consigue imponerse a la veteranía en la Caja Mágica.

Dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

El Masters 1000 de la capital de España se podrá ver a través de dos vías, ya que tanto RTVE como Movistar+ tienen los derechos televisivos para emitir los diferentes encuentros que se disputen en la Caja Mágica. Este Rafa Jódar – De Jong de primera ronda del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver en directo por televisión por los canales de Vamos, Movistar+ Plus o Teledeporte. Los dos primeros son de pago, mientras que el tercero pertenece al ente público, lo que significa que se podrá seguir en abierto y gratis por TV.

Todos los amantes de este emocionante deporte también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – De Jong de primera ronda y el resto de partidos del Mutua Madrid Open 2026 mediante las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Estas apps se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también se podrán acceder a sus páginas webs con un ordenador. Hay que destacar la opción de la app de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en el Mutua Madrid Open 2026, donde prestaremos especial atención a los tenistas españoles que participan. También narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados y cuando termine este Rafa Jódar – De Jong de primera ronda publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en la capital de España.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – De Jong del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que tengan cosas que hacer este miércoles y no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Rafa Jódar – De Jong de primera ronda deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con la Caja Mágica para contar todo lo que ocurra en el Mutua Madrid Open 2026.