Así queda el cuadro del Mutua Madrid Open: horarios de los partidos, cuándo debuta Rafa Jódar y posibles rivales

El Mutua Madrid Open celebró el esperado sorteo del cuadro masculino, marcado por dos ausencias de peso en la élite del tenis mundial: el español Carlos Alcaraz, número dos del ranking, y el serbio Novak Djokovic, actual número cuatro. Sí estará presente el líder de la clasificación, Jannik Sinner, quien llega a la cita madrileña como principal favorito. En Madrid no está Alcaraz, pero sí Rafa Jódar.

Sinner aspira a conquistar su quinto título consecutivo de categoría Masters 1000 y a estrenar su palmarés en la capital española. Como cabeza de serie, debutará directamente en segunda ronda, donde se enfrentará a un rival procedente de la fase previa. Será un torneo en el que aspira a sumar todos los puntos posibles tras no haber jugado la edición pasada y, sin Alcaraz, la vía la tiene más libre.

El murciano se retiró del Godó por unas molestias en la muñeca que le han privado de estar en Madrid. «Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto», expresó en redes sociales.

Así queda el cuadro del Mutua Madrid Open 2026

Sinner debutará ante un tenista procedente de la fase previa, que llegará con ritmo competitivo y confianza acumulada. En una hipotética tercera ronda, podría cruzarse con Gabriel Diallo, una de las sorpresas de la pasada edición, favorecido entonces por las condiciones de altitud de Madrid. Otras alternativas en ese tramo del cuadro son Alex Michelsen y Federico Cinà, aunque el primero presenta más dificultades sobre tierra batida y el segundo aún carece de experiencia al máximo nivel.

De cara a los octavos de final, el nivel de exigencia se elevaría notablemente para Jannik Sinner. En ese punto del torneo podrían aparecer rivales de entidad como Tommy Paul, Cameron Norrie o Tomáš Macháč, quienes parten con ventaja en sus respectivos duelos frente a Roberto Bautista, Francisco Comesaña y Thiago Agustín Tirante, en la lucha por un puesto entre los 16 mejores.

En cuartos de final, el panorama se presenta más incierto. Alex de Miñaur no lo tendrá sencillo para imponer su condición de favorito, en una sección del cuadro donde emergen dos de las grandes promesas del circuito. El australiano podría medirse en su estreno a Martín Landaluce Jódar y, en una eventual tercera ronda, al brasileño João Fonseca, siempre que ambos superen sus compromisos previos. Además, Andrey Rublev aparece como una amenaza considerable en unos hipotéticos octavos de final.

Cuándo y posibles rivales Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar camina en Madrid por la misma parte del cuadro que Jannik Sinner. El flamante semifinalista en Barcelona es una de las grandes esperanzas nacionales para el campeonato madrileño. Comenzará el torneo ante Jesper de Jong, un tenista peligroso, de esos lobos con piel de cordero. Si avanza, ya tendría el camino lleno de minas y de exigencia. Alex de Miñaur en segunda ronda, João Fonseca en tercera, Andrey Rublev en octavos de final, Jannik Sinner en cuartos y Ben Shelton en semifinales, antes de una hipotética final frente a Alexander Zverev.