Huracán Rafa Jódar: pasa por encima de Kopriva y se cita con Sinner en cuartos

Entrada la tarde, la Manolo Santana deja el abanico a un lado y ruge. «¡Vamos, Rafa!», brama una grada entregada al grito de guerra de la última década que renace este curso. Rafa Jódar abre los brazos, mira a Bellingham -presente en la grada- y descarga toda la tensión. Acaba de lograr (7-5, 6-0) ante Kopriva su 30ª victoria en 38 partidos que ha disputado en lo que va de año y confirma así su cita en cuartos de final ante Jannik Sinner. Palabras mayores. ‘¿Otro español?’, deberá pensar el italiano. «Partido a partido», repite el joven. El próximo, contra el número uno del mundo.

Antes de enfilar el túnel de vestuarios, el checo Kopriva mira al cielo de Madrid en busca de explicaciones. Tiene que digerir que el primer set se le escapara en la recta final y que en el segundo se deshiciese como un hielo al sol. Rafa Jódar quema. Se marcó el camino con el break en la última oportunidad de la primera manga y de ahí en adelante voló. Todos los juegos disputados se tiñeron con su nombre y decide la contienda un error no forzado de Kopriva. Se va con un rosco, pero más allá de la raqueta, el español mostró mejor gestión de la situación. Sorprende a sus tiernos 19 años. Que le pare quien pueda.

Hace seis meses se batía en el circuito universitario estadounidense y ahora pone patas arriba la central en Madrid. ¿Quién dijo nervios? Medio año de pura ebullición acompañado siempre de su padre, presente en la esquina en cada partido. Con él festeja desde la distancia. Puño arriba y mirada cómplice, poco más. No es Rafa Jódar un tenista de mucha expresión gestual más allá de un punto de set ganado, o, en su defecto, uno de partido. Lo empieza abrazado a su servicio, aunque con algún susto porque Kopriva no viene de invitado a la fiesta.

El checo se apunta con solvencia sus saques y amenaza al resto. Se fabrica dos bolas de rotura que Rafa Jódar salva con dos potentes servicios. Aplausos y júbilo en la grada para el despegue que confirma cuando vuelve a sacar. Juego blanco y resta para set. Ahí eleva su nivel, como hacen los grandes. Ya comienza a decidir cómo y cuándo. Fuerza tres puntos de set y al primero, Kopriva se inclina. Ahora sí, momento de expresarse. Puño en alto y un rugido. «¡Vamos!» Madrid rompe en aplausos al ídolo local.

Lo retoma en la segunda manga donde lo dejó en la primera. Con break y la iniciativa de su lado. Le vuelve a romper en el segundo servicio, también en el tercero y corrobora un rosco que le impulsa. Kopriva queda postrado. Este torneo tiene un nombre, Rafa Jódar. La final oficial se disputará el próximo domingo; la de los aficionados españoles, este miércoles. Jódar, cuyo rival de mayor entidad fue Fritz en Delray Beach, desafía a Sinner, el número uno. No existe examen mayor para el alumno aventajado.