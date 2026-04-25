El crecimiento imparable de Rafa Jódar: ya mejora a Sinner, Alcaraz y el ‘Big Three’

Sorprende cuando uno mira el reloj. Apenas se han consumido 75 minutos cuando Rafa Jódar eleva los puños y De Miñaur enfila el túnel de vestuarios sin despedirse siquiera de la grada. Grita Rafa Jódar. Brama con fuerza para júbilo de una Manolo Santana entregada al grito de guerra de las últimas décadas. «¡Vamos, Rafa!». Celebra Jódar un triunfo (6-3, 6-1) de esos que recordará siempre. En Madrid, su ciudad natal, y ante De Miñaur, la octava mejor raqueta del mundo.

Fueron las bodas de plata de Rafa Jódar en la élite. Ya acumula 25 partidos en apenas cuatro meses desde que irrumpió en el circuito. En poco menos de un año ha pasado de batirse en el circuito universitario estadounidense y competir en Challengers a meterse en la Next Gen Finals a finales de 2025 y derribar todos los muros a principios de 2026. Semifinales en Barcelona; primera victoria contra un top 10 en Madrid; primer título ATP en el 250 de Marrakech e invasión en el ranking, ya es el 36 del mundo.

Una vertiginosidad en su viaje más acelerada que las mejores raquetas de antes y ahora. El balance de Rafa Jódar en sus primeros 25 partidos es de 17 victorias y ocho derrotas. Mejor que el duopolio actual de tenis -Alcaraz y Sinner- y que el añorado Big Three -Nadal, Federer y Djokovic-. Las comparaciones son tan odiosas como, en ciertos casos, inevitables. Hagamos el viaje comparativo de la actualidad a antaño.

‘Big’ Rafa Jódar

Alcaraz acumulaba 14 victorias y 11 derrotas. Sinner, por su parte, tenía incluso saldo negativo con 12 triunfos y 13 cruces. «Todo está yendo muy rápido. Estoy jugando muchos partidos y avanzando bastante en los torneos. Eso me permite jugar contra muchos jugadores de mucho nivel y me permite mejorar el nivel. Cuando juegas contra los mejores del mundo, es cuando de verdad mejoras tu nivel. Estoy disfrutando mucho. Ese es mi objetivo», sostiene Rafa Jódar.

Si echa la vista atrás, a la época del Big Three, tampoco encontrará una raqueta que mejore el balance del madrileño en sus primeros 25 partidos. El mejor de las tres leyendas en esa instancia fue Nadal con 15 triunfos y 10 derrotas. Le sigue Djokovic con 12-13, como Sinner, y Federer y sus 9 victorias y 16 derrotas. Nadie mejora al chaval. Claro que tan importante es el qué como el cómo. Rafa Jódar suma triunfos en todos los escalones del tenis.

En ATP 250 -Marrakech-; ATP 500 -Barcelona-; Masters 1.000 -Miami-; y Grand Slam -Australia-. Cabe destacar que fue campeón tanto del mencionado ATP 250 de Marrakech como del US Open Júnior en 2024 y uno de los ocho mejores jóvenes del mundo que disputaron las últimas Next Gen Finals. Recordar también que ninguno del resto de tenistas citados en estas líneas había ganado un título ATP. Alcaraz, el más cercano, celebró sus bodas de plata en el torneo que a la postre ganaría. Rafa Jódar vuela y tiene a tiro ser cabeza de serie en Roland Garros. ¿Cuál es su techo?