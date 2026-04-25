Cuándo es el Rafa Jódar – Fonseca del Mutua Madrid Open 2026: a qué hora empieza y dónde ver el partido gratis en directo y en vivo online por TV

Rafa Jódar tendrá por delante un partido complicado frente a Joao Fonseca en la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026, donde ya se ha cargado a Jesper de Jong y a todo un peso pesado como es Álex de Miñaur. Sin duda, en la Caja Mágica se vivirá un auténtico partidazo del que te contamos cuándo se juega, a qué hora empieza y cómo ver por la televisión en directo.

Cuándo se juega el Rafa Jódar – Joao Fonseca: a qué hora es el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar ya está en la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026, donde se va a tener que ver las caras con el brasileño Joao Fonseca, otra de las grandes promesas de este deporte. El tenista de Leganés arrancó su participación en este Masters 1000 de la capital española frente a Jesper de Jong, donde tuvo que remontar al holandés para imponerse por 2-6, 7-5 y 6-4. El español avanzó y se cruzó en su camino Álex de Miñaur, al que también barrió de la pista con un claro y contundente 6-3 y 6-1. Ahora tiene un hueso duro delante, pero espera poder sumar un nuevo triunfo en la Caja Mágica.

A lo largo de la historia del Mutua Madrid Open sólo hemos tenido a tres tenistas nacidos en nuestro país capaces de ganar este torneo que se celebra en el capital de España. El primero de ellos fue en 2003 Juan Carlos Ferrero, mientras que dos años después Rafa Nadal inició su dominio en la tierra batida de este torneo, ya que acabó llevándose cinco entorchados. Por último, el doblete de Carlos Alcaraz, que levantó el título en 2022 y 2023, pero tenemos que recordar que una lesión no le ha permitido participar este año, perdiéndose también Roland Garros.

La organización de este emocionante Masters 1000 que se está disputando en la Caja Mágica ha programado este Rafa Jódar – Fonseca de tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026 para este domingo 26 de abril. La ATP no ha desvelado todavía el orden de juego, por lo que habrá que esperar a que se anuncien los horarios orientativos de cada encuentro.

Horario de Rafa Jódar – Joao Fonseca en el Mutua Madrid Open 2026

El año 2026 está siendo muy positivo para un Rafa Jódar que apunta alto, pero que tiene que ir con tranquilidad porque todavía le queda mucho por delante. De momento, el madrileño ya ha conseguido ganar su primer torneo ATP en Marruecos. En el Trofeo Conde de Godó alcanzó las semifinales, donde cayó frente a Fils, pero ahora está buscando firmar un buen papel en el Mutua Madrid Open 2026.

Este Rafa Jódar – Joao Fonseca, que corresponde a la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026, se jugará este domingo 26 de abril. Estos dos tenistas, que tienen 19 años, no se han enfrentado en el circuito de la ATP, pero los amantes de este deporte están entusiasmados con verlos frente a frente, ya que están llamados a estar entre los mejores en los próximos años.

Dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en este frenético Masters 1000 que se juega en la capital de España fueron Movistar+ y RTVE. Este Rafa Jódar – Fonseca de tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Teledeporte. Los dos primeros ofrecerán bajo suscripción lo que suceda en la Caja Mágica, mientras que gracias al tercero se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Todos los aficionados a este deporte y los seguidores del tenista madrileño también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Fonseca correspondiente a la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026 mediante las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play, disponibles para ser descargadas en móviles, tablets y smarts TVs, además de sus páginas webs, a las que se pueden acceder con un ordenador. También está la app de pago Tennis TV, que dispone de los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer de primera mano la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en la Caja Mágica en este apasionante Mutua Madrid Open 2026. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados y una vez acabe este Rafa Jódar – Fonseca publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones relevantes que nos lleguen desde este recinto deportivo de la capital de España.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Fonseca del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este apasionante Rafa Jódar – Fonseca de la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026 deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con la Caja Mágica para narrar todo lo que esté ocurriendo sobre la tierra batida.