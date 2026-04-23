El nuevo techo de la Caja Mágica: qué pasa si llueve en el Mutua Madrid Open 2026

La lluvia ya no es el gran enemigo del Mutua Madrid Open 2026, pero sigue siendo un condicionante importante. Con tres estadios con techo retráctil en la Caja Mágica y decenas de pistas exteriores al aire libre, el Máster 1000 trae una nueva tecnología para evitar el caos. Estas son las claves para saber qué ocurre en cada pista, con los partidos y si los visitantes pueden recuperar su dinero.

Los estadios blindados ante la lluvia

El gran seguro del torneo está en los tres estadios y en su infraestructura. La Caja Mágica en Madrid cuenta con tres pistas principales que son la Manolo Santana, Arantxa Sánchez Vicario y Estadio 3, que están equipadas con un techo retráctil.

Cuando empieza a llover, la organización del Mutua Madrid Open se encuentra preparada para cerrar las cubiertas incluso con el partido en juego, evitando suspensiones. Esto permite que los partidos continúen prácticamente sin ningún tipo de interrupción, manteniendo el calendario con normalidad.

En la práctica, esto significa que los partidos más importantes rara vez se van a ver cancelados, ya que se trasladan o se siguen jugando bajo techo. El sistema puede activarse en cuestión de minutos y está diseñado para no afectar al juego.

Pistas exteriores

La situación cambia totalmente fuera de los grandes estadios. Las pistas exteriores no tienen cubierta, por lo que cualquier lluvia obliga a detener los partidos.

Aquí sí que entra en juego la logística de la organización, ya que los encuentros se suspenden temporalmente y, si el tiempo no mejora, se reprograman o se trasladan a pistas cubiertas si el cuadro lo permite. Esto puede generar retrasos acumulados y jornadas muy completas en días posteriores.

Además, el Mutua siempre intenta mantener condiciones similares entre las pistas abiertas y las cubiertas, por lo que no siempre se cierran los techos de inmediato si la lluvia es leve.

¿Qué pasa si no se puede jugar?

Si la lluvia impide disputar algunos encuentros, la norma en Madrid es clara:

Se retrasan dentro del mismo día si es posible.

dentro del mismo día si es posible. Se reprograman en jornadas posteriores.

en jornadas posteriores. Se recolocan en las pistas cubiertas si hay disponibilidad.

en las pistas cubiertas si hay disponibilidad. No hay cambios ni devoluciones por norma general tras la compra.

por norma general tras la compra. Solo se devuelve el dinero si se cancela totalmente el evento o la jornada, como pasó en 2025 con el apagón.

En casos excepcionales, como el apagón del año pasado, el tornero puede reorganizar todo el calendario para completar los partidos, llegando a acumular más de 30 encuentros en un solo día.