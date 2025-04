Andreeva y Gauff relatan cómo vivieron el apagón en el Mutua Madrid Open: «De repente dejé de escuchar…»

Andreeva y Gauff estaban a punto de ganar sus respectivos partidos cuando el apagón hizo estragos en el Mutua Madrid Open. Se apagó el marcador, la megafonía y los últimos puntos fueron cantados por el juez de silla a viva voz en pleno partido de la rusa, mientras que a la estadounidense le pilló durante la entrevista a pie de pista. Una situación surrealista que la recordarán como una anécdota cuando pase el tiempo.

«De repente se dejó de escuchar, pero pensé que era el micrófono. Luego, cuando me fui, el pasillo estaba completamente oscuro, pero la seguridad no me dijo el motivo. Cuando me di cuenta de que se había ido la luz pensé que era cosa de aquí, no de todo el país», reconoció la estadounidense, que pudo completar el partido y librarse de problemas mayores por pura coincidencia.

«Ayer estuve tratando de solicitar el segundo turno en lugar del primero, pero me alegro de que la solicitud no llegara a buen puerto. Aprovecho para mandar un saludo a los supervisores de la WTA por tomar la decisión correcta por mí. Lo más difícil ha sido no poder ducharse. No había agua corriente, sólo tenía toallitas para bebés. Ni siquiera creo que podamos volver a los hoteles. Los semáforos están apagados. Es increíble lo que dependemos de la electricidad», añadió Gauff.

Andreeva, al acabar el partido, conversó con Diana Shnaider, su compañera de dobles que iba a jugar contra Swiatek hasta que el apagón se lo impidió. «Ella estaba calentando en el gimnasio cuando se enteró. Tuvo que usar la linterna del teléfono. Pero era divertido porque todo el mundo hablaba y había buen ambiente»; dijo la rusa.