Zoom al palco VIP del Mutua Madrid Open: el millonario de los ‘smoothies’ y Sabalenka, mucho tenis y poco amor

Un año más, la Caja Mágica de la capital ha sido el escenario elegido para celebrar el Mutua Madrid Open, un torneo deportivo que acapara multitud de titulares no solo por sus participantes de élite, sino también por los rostros conocidos que no se pierden esta cita. En las primeras imágenes que han trascendido de esta nueva edición aparecen David Broncano, la ex tenista Carla Suárez y Paula Badosa en las gradas del recinto. Aunque sin duda, haciendo zoom al palco VIP, el protagonismo indiscutible se lo han llevado Georgios Frangulis y Aryna Sabalenka.

La pareja, vestida con outfits deportivos y acordes a la ocasión, disfrutó del partido de Badosa contra Grabher en el recinto mencionado el pasado 21 de abril y, lejos de mostrarse cercana o cariñosa, lo cierto es que se mantuvo seria y centrada en el terreno de juego. Una actitud que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibida, ya que hace tan solo unas semanas saltaron a la primera línea de la noticia tras salir a la luz que se habían comprometido.

Fue a través de las redes sociales donde la actual número uno del tenis femenino anunció que se casaba con Frangulis. Lo hizo compartiendo un vídeo con sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram en el que se mostraba la escena en la que su chico le pedía matrimonio en un idílico espacio al aire libre decorado con luces, velas y flores. «Finalmente, puedo llamarlo de otra manera… prometido. […] Tú y yo para siempre. 3.3.2026», escribía.

Como no podía ser de otra manera, las felicitaciones no se hicieron esperar y el post se llenó enseguida de mensajes de enhorabuena tanto de parte de seguidores anónimos como de otros VIPS que mantienen una muy buena relación con la pareja, como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Paula Badosa.

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Así es Georgios Frangulis, el multimillonario brasileño que ha conquistado a Sabalenka

Georgis Frangulis es un empresario brasileño con orígenes griegos que, además de situarse en el foco mediático por su relación con Sabalenka, también lo ha hecho por el gran patrimonio que posee. Su principal fuente de ingresos es Oakberry, la empresa que él mismo fundó en 2016 y que está especializada en bowls y smoothies de açai. Además de este negocio, Frangulis también ha estado siempre muy vinculado al mundo del motor, llegando a participar incluso en diferentes competiciones de su país natal.

En cuanto a su vida personal se refiere, son pocos los datos que se conocen. De hecho, no ha trascendido ningún otro nombre que haya formado parte de su historial amoroso, más allá de Sabalenka, con la que supuestamente comenzó una relación sentimental en el año 2024.