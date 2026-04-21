Mutua Madrid Open 2026: dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis todos los partidos del torneo

El mejor tenis del mundo, como cada año por estas fechas, aterriza en la capital de España. Durante estas dos próximas semanas, del 20 de abril al 3 de mayo, un gran número de seguidores se desplazarán hasta la Caja Mágica para disfrutar del juego y la calidad de los mejores jugadores del planeta, como es el caso de Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Alexander Zverev, Iga Swiatek o Rafa Jódar, entre otros. Otros, en cambio, tendrán que disfrutar de la competición a través de sus pantallas de televisión, por lo que es aconsejable leer atentamente el siguiente artículo para informarte de dónde ver el Mutua Madrid Open.

No obstante, esta edición se disputará, como ya sucedió en 2025, con la ausencia de Carlos Alcaraz, que sufrió durante su debut en el Trofeo Conde de Godó una lesión que le obligó a bajarse del cuadro en Barcelona y, posteriormente, en el Masters 1000 madrileño.

Sin duda alguna, fue un varapalo tremendo para el torneo, que por segundo año consecutivo no podrá contar con el actual número dos del mundo, tal y como anunció el propio Carlitos días antes a través de sus redes sociales. «Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto», destacó el español en sus perfiles oficiales de redes sociales.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

¿El motivo? Una lesión en la muñeca derecha, que sufrió en su partido ante el finlandés Otto Virtanen. «Es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro. Con mucha tristeza tengo que volver a casa y estar lo más sano lo antes posible», aseguró en una rueda de prensa convocada en la ciudad Condal para notificar que debía de abandonar el cuadro principal tras su debut.

Canal para ver en directo por TV los partidos del Mutua Madrid Open 2026

A pesar de esta dura baja, el torneo sigue adelante y el Mutua Madrid Open se podrá ver en directo a través de los canales oficiales de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Por otro lado, también es importante destacar que el cuadro femenino, es decir, la WTA, se podrá observar y disfrutar en abierto por los canales de RTVE y RTVE Play, que contarán para mostrar al público todos y cada uno de los partidos de la categoría femenina.

Cómo ver en vivo online y en streaming el Mutua Madrid Open 2026

Si de lo contrario eres más de seguir el tenis de forma online, en la web de OkDiario podrás ver y disfrutar de todo el minuto a minuto de la competición, con los mejores comentarios de nuestros redactores, excelentes imágenes cedidas por el Mutua Madrid Open y los mejores vídeos, jugadas y puntos del torneo madrileño. No te pierdas absolutamente nada del Masters 1000 el periódico de Eduardo Inda.