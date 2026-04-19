Conseguir entradas para el Mutua Madrid Open no siempre es sencillo, y menos cuando se acercan los días importantes del torneo y ya comenzamos a ver como todo está agotado. Y es que este año, además, el interés es todavía mayor con varios de los mejores tenistas del mundo confirmados en la Caja Mágica, lo que hace que la demanda suba bastante desde el primer momento. Pero ¿y si te decimos que todavía tienes una oportunidad de conseguir entradas gratis para este torneo que arranca mañana?.

Con un torneo de tenis tan esperado como este, cualquier opción para entrar gratis interesa, y mucho, y para la edición de este 2026 hay una que está funcionando bastante bien: una promoción que permite conseguir invitaciones sin pagar, sin sorteos largos y sin tener que esperar días para saber si has tenido suerte. Lo interesante es que no hablamos de unos pocos premios aislados. Hay bastantes entradas repartidas durante todo el torneo, incluso para jornadas destacadas. De modo que si te cuadra por fechas, merece la pena intentarlo de modo que atento porque te explicamos ahora cómo vas a poder conseguir una de las entradas gratis para el Mutua Madrid Open.

Cómo conseguir entradas gratis para el Mutua Madrid Open 2026

La mecánica es bastante directa, aunque al principio puede parecer un poco curiosa. Todo gira en torno a un microsite llamado «Encuentra tu sitio», donde eliges un asiento dentro de una versión virtual de la Caja Mágica. A partir de ahí, es cuestión de probar.

Así funciona:

Tienes que registrarte o iniciar sesión en MARCA

Accedes al microsite de la promoción

de la promoción Ves un mapa con los asientos disponibles

con los asientos disponibles Eliges uno y haces clic

Y en ese mismo momento sabes si has ganado o no. No hay sorteos posteriores ni listas de espera. Si aciertas, te toca al instante.

Eso sí, hay algunos límites que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas:

Solo puedes hacer 3 intentos al día

Si participas desde el móvil: debes introducir un número de asiento entre el 1 y el 9.685

Mucha gente prueba varios días seguidos precisamente por esto. No es complicado, pero tampoco es inmediato si no tienes suerte a la primera.

Si ganas, el proceso es bastante sencillo:

Recibes un correo electrónico

Incluye las entradas en PDF

Ya vienen con la fecha y la sesión asignada

No hay que confirmar nada más, simplemente descargarlas y guardarlas.

Qué entradas gratis del Mutua Madrid Open reparte MARCA

Aquí está una de las claves de la promoción, porque no se limita a premios pequeños o poco atractivos. Hay bastante variedad y, en algunos casos, bastante valor.

Esto es lo que puedes conseguir:

Una entrada doble para la gran final del 3 de mayo

Más de 150 entradas para partidos entre el 20 de abril y el 2 de mayo

Cerca de 1.500 ground tickets

Los ground tickets son, de hecho, más interesantes de lo que parece al principio. No dan acceso a la pista central, pero sí permiten vivir el torneo de otra manera:

Acceso al recinto de la Caja Mágica

Entrada al Estadio 3

Posibilidad de ver partidos en pistas secundarias

Acceso a zonas de entrenamiento

Para quien no ha ido nunca, esto suele ser más dinámico, porque puedes moverte y ver distintos partidos en el mismo día. Además, las entradas que se reparten no son todas iguales. Hay varias opciones según el momento del día tanto por la mañana como con sesiones de tarde y las que son de noche.

Eso sí, hay un detalle que conviene tener claro: los horarios en tenis no son exactos. Si un partido se alarga, todo se mueve, así que la hora de acceso puede variar respecto a lo previsto.

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Qué requisitos debes cumplir para optar a las entradas gratuitas

Como ya hemos visto, no se trata de una promoción complicada, pero tampoco está abierta sin condiciones. Hay algunos requisitos básicos que tienes que cumplir sí o sí.

Lo imprescindible:

Estar registrado en MARCA

Ser residente en España

Participar dentro del periodo activo

En cuanto a fechas, esto es importante:

La promoción está activa del 10 de abril al 30 de mayo de 2026

Esto te da margen para intentarlo varios días, que al final es lo más recomendable. Con solo tres intentos diarios, la clave suele estar en insistir. No hay formularios largos ni pasos complicados. Entras, eliges asiento y ves al momento si hay premio. Es bastante directo.

Al final, conseguir entradas gratis para el Mutua Madrid Open depende más de la constancia que de otra cosa. No es difícil participar, pero tampoco está asegurado. Aun así, viendo la cantidad de entradas que hay en juego, dedicarle unos minutos al día puede merecer bastante la pena, ya que si hay suerte, acabas dentro de la Caja Mágica sin haber pagado entrada, que no pasa todos los días.