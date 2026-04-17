Quirónsalud, al servicio de la salud de los jugadores del Mutua Madrid Open 2026 de tenis como Proveedor Médico Oficial

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Quirónsalud volverá a desempeñar un papel clave en una de las grandes citas del calendario internacional de tenis al actuar, un año más, como Proveedor Médico Oficial del Mutua Madrid Open. El torneo, que se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica, reunirá a las principales figuras de los circuitos ATP y WTA.

El evento contará con un cartel de primer nivel encabezado por los actuales campeones Aryna Sabalenka y Casper Ruud, junto a destacados nombres como Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Jannik Sinner, Elena Rybakina, Novak Djokovic o Coco Gauff, entre otros grandes referentes del tenis mundial.

Con más de dos décadas de colaboración con el torneo madrileño, Quirónsalud reafirma su apuesta por el deporte de élite, trabajando de forma coordinada con el equipo médico del Mutua Madrid Open para garantizar una atención sanitaria de máxima calidad a todos los jugadores.

Durante el desarrollo de la competición, será el encargado de gestionar el traslado y la asistencia sanitaria integral de los tenistas, tanto en el cuadro femenino como masculino, ante cualquier incidencia que pueda surgir. Además, pondrá a disposición de los participantes su red hospitalaria en Madrid para la realización de pruebas diagnósticas y análisis clínicos, facilitando una rápida detección y tratamiento de posibles lesiones o afecciones.

Presencia consolidada en el tenis

Quirónsalud ha ido afianzando su papel en el mundo del tenis, consolidando una presencia destacada en los últimos años. El Grupo es actualmente Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy. Además, ha participado de manera habitual en las principales competiciones de tenis celebradas en España, incluyendo las fases finales más recientes de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup, así como en torneos de referencia como el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó o varios torneos ATP Challenger y campeonatos nacionales de máximo nivel.

Compromiso con la salud y el deporte

Quirónsalud entiende el deporte como un motor de bienestar, prevención y calidad de vida, compartiendo con él valores como la disciplina, la superación y la búsqueda constante de la excelencia, que se reflejan en su modelo de trabajo diario.

En este marco, el Grupo desempeña un papel destacado en otras disciplinas deportivas de primer nivel. Es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV) a través de Quirónprevención. Asimismo, colabora con diversos clubes de fútbol, baloncesto y rugby en España y participa en eventos deportivos emblemáticos, como el Reto Pelayo Vida, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.