Quién es Aryna Sabalenka: su edad, pareja, dónde vive, su tatuaje y su carrera en el tenis

Aryna Sabalenka (Minsk, 5 de mayo de 1998) disputará su primera final de Roland Garros este sábado 7 de junio después de vencer en las semifinales del jueves a Iga Swiatek por 7-6, 4-6 y 6-0 en apenas 2 horas y 19 minutos. Su rival camino del cuarto Grand Slam de su carrera será la joven americana Coco Gauff, que también se deshizo de Loïs Boisson, la gran revelación del torneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka está demostrando sobre la arcilla de Roland Garros por qué a día de hoy es la mejor tenista del mundo. La actual número 1 del mundo no ha dado opción a sus rivales durante las dos últimas semanas en París e Iga Swiatek es la única que ha sido capaz de ganarle un set en el segundo grande del año. Así que la tenista bielorrusa se planta en la final ante Coco Gauff, la número dos del mundo, con el objetivo de ganar su primer título de Roland Garros.

A sus 27 años, Aryna Sabalenka cuenta con tres grandes después de sus victorias en Australia 2023 y 2024 y el US Open en 2024. A lo largo de su carrera ha ganado 26 títulos, 20 en categoría individual y seis en dobles. En Roland Garros buscará su cuarto Grand Slam y su primer gran título sobre la arcilla parisina.

Cuántos años tiene Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka nació en Minsk, capital de Bielorrusia, el 5 de mayo de 1998. Tiene 27 años y lleva en el circuito desde los 17, ya que se estrenó como tenista profesional en 2015.

Cuántos Grand Slam ha ganado Sabalenka

Aryna Sabalenka ha ganado tres Grand Slam a lo largo de su carrera. Su primer grande fue en la edición de 2023 del Open de Australia y al año siguiente, en 2024, también repitió título en Melbourne, convirtiéndose en la cuarta tenista en este siglo en enlazar dos títulos en Australia. En 2024 también triunfó en el US Open. En Roland Garros busca su cuarto gran título en el circuito WTA, el que sería el primero en París.

Cuánto mide Sabalenka

Aryna Sabalenka es una de las tenistas con más envergadura del circuito WTA. La tenista bielorrusa, actual número 1 del mundo, mide 1,82 metros y pesa 79 kilos.

De dónde es y dónde vive Sabalenka

Sabalenka es natal de Minsk, la capital de Bielorrusia. Durante la competición, tiene su residencia fijada en su país de origen, aunque también pasa varios meses al año en Miami.

Qué significa el tatuaje de Sabalenka

Sabalenka es una de las tenistas más carismáticas del circuito y sus tatuajes también dicen mucho de ella. El más visible es la cara de un tigre rugiendo, que luce en el antebrazo izquierdo. Este tatuaje tiene una fácil explicación: nació en 1998, el año del tigre en China, por ello ha dibujado este animal en su piel.

«Creo que tenía 18 años y mis padres no lo sabían. Cuando lo vieron por primera vez, mi padre sonrió, no sé por qué, pero mi madre no me habló en una semana», dijo en su día sobre este tatuaje. «Es extraño porque a veces tengo que recordarme a mí misma que soy una tigresa y tengo que luchar hasta el final. Simplemente lo puse en mi brazo para asegurarme de que siempre lo veía y estaba en llamas», dijo en una entrevista.

En el muslo izquierdo también se dibujó posteriormente otro tigre, pero con otro tipo de diseño. «A veces me recuerda en el campo que hay que luchar por todos los puntos», dijo.

Quién es la pareja de Aryna Sabalenka

La vida amorosa de Aryna Sabalenka está marcada por la tragedia debido al fallecimiento repentino de su novio en 2024. Konstantin Koltsov, exjugador de hockey sobre hielo, falleció el pasado año a los 42 años a causa de un trombo que se desplazó hasta los órganos vitales. Ambos eran novios desde 2021.

¿Tiene hijos Sabalenka?

Aryna Sabalenka aún no tiene hijos.