Cuánto dinero reparte el Mutua Madrid Open: cuánto gana el campeón del torneo

El Mutua Madrid Open arranca de forma oficial este miércoles 22 y hasta el domingo 3 de mayo se disputará un Masters 1000 de Madrid que convertirá a la capital de España en el epicentro del tenis mundial. Jannik Sinner será el cabeza de cartel en un torneo en el que puede conseguir un hito nunca visto en la historia del tenis. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero que reparte el Mutua Madrid Open en 2026 y el bote al que aspira el campeón del torneo.

Tras confirmarse las bajas de última hora de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, Jannik Sinner lidera un cartel del Mutua Madrid Open que está plagado de estrellas. Casper Ruud, ganador 2025, también formará parte de un cuadro en el que también están Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Arthur Fils, Daniil Medvedev, Joao Fonseca y uno de los grandes atractivos para el público español: Rafa Jódar. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, que ha estado entrenando en las últimas semanas junto con Rafa Nadal, liderarán el cuadro femenino.

El gran atractivo del torneo es Jannik Sinner y la oportunidad histórica que tiene el nuevo número 1 del mundo de hacer algo que nadie ha hecho en la historia del tenis: enlazar cuatro Masters 1000 de forma consecutiva. El tenista italiano aspira a superar a Novak Djokovic y Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open 2026 tras sus victorias en París, Indian Wells, Miami y el reciente triunfo en Montecarlo. En la capital española, Sinner también tendrá la oportunidad de sumar 1.000 puntos más para incrementar su ventaja con Carlos Alcaraz en la lucha por el número 1 del mundo.

Cuánto dinero reparte la ATP por ronda en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 también repartirá una buena cantidad de dinero entre los participantes, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Según informó la organización hace unas semanas, el Masters 1000 de Madrid repartirá 16.059.300 de euros en premios (51.300 más que en 2025) a partes iguales entre el torneo masculino (ATP) y el femenino (WTA), 8.029.650 para cada categoría.

Cuánto dinero se lleva el campeón del Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open repartirá 8.029.650 euros de dinero y el premio se incrementará un 2% por ronda superada. El premio económico al que aspira el campeón del torneo es 1.007.165 euros, además de los 1.000 puntos que se llevará el tenista que levante el trofeo el próximo domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. El dinero se repartirá de la siguiente manera: