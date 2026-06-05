Marc Márquez sube el suflé: vuelve a liderar el inicio de un Gran Premio un año después

Por mucho que Marc Márquez intente bajar el suflé, este sube cada vez más al ver su rendimiento en pista. El piloto de Cervera ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en Balaton Park, algo que no sucedía desde el GP de Hungría del 2025. Un año después, el vigente campeón de MotoGP vuelve a marcar el mejor tiempo en la primera salida a pista del fin de semana de carreras.

El del Ducati Lenovo paró el crono en 1:38.626 después de tres vueltas en time attack con un neumático medio delante y detrás de 12 vueltas. No le hizo falta montar el blando para firmar el mejor crono del día. Aunque a su llegada dijo que si estaba delante era porque los demás estaban haciendo algo mal, ha salido a pista y ha dominado casi todo el FP1. «Si tanto el sábado como el domingo estoy para pelear por el triunfo o, incluso, por el podio, será señal de que los demás favoritos están haciendo algo mal», dijo.

A su llegada a Balaton le preguntaron si podía optar a luchar por algo grande en esta carrera y él quiso mantener el suflé bajo: «Sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Voy a afrontarlo como Mugello, han pasado sólo cuatro días. En cuatro días el cuerpo… no hay ningún superhombre en esta tierra y el cuerpo no hace milagros. Quizá las curvas son más favorables que las de Mugello, no es un circuito tan físico; hay muchos cambios de dirección, pero no son tan físicos y esto ya será una gran ayuda».

Sin embargo, lo que se ha visto en pista ha sido todo lo contrario. Parece que el español le tiene tomada la medida a este trazado. Desde Ducati lo han renombrado como Balaton Marc en vez de Balaton Park. Y no es para menos. Este viernes lo ha vuelto a demostrar, y eso que dijo que todavía no estaba para luchar por la victoria. Menos mal. Durante toda la sesión estuvo en la parte alta de la tabla. Sólo Pedro Acosta lograba ser más rápido que él. Pero en el tramo final eso cambió.

A poco más de 15 minutos para el final de la sesión, Marc Márquez bajó en más de tres décimas su propio tiempo. Unas vueltas antes, el leridano había logrado superar a Acosta para situarse primero. Pero en el siguiente giro mejoró en casi cuatro décimas el crono anterior para ampliar su ventaja con el Tiburón. Al tercero, Raúl Fernández, le metía más de un segundo. Pero el del Trackhouse también mejoró su registro y se colocó segundo a 169 milésimas del tiempo del 93.

Nadie pudo mejorar el tiempo del nueve veces campeón del mundo, que finalizaba primero en el FP1. Un año después vuelve Márquez a liderar el inicio de un Gran Premio. Ya en Italia se vio una leve mejoría del rey de MotoGP después de la operación. Marc Márquez estaba volviendo a recuperar su mejor nivel y en Hungría es uno de los favoritos a la victoria, ya que se le da bastante bien y no es un circuito tan físico como el de Mugello.