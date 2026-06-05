Una semana más Pipi Estrada nos deleita con sus notas de los últimos siete días. El periodista asturiano ha querido rendir un sentido homenaje a su paisano y campeón de la Champions, Luis Enrique Martínez. En el otro lado de la balanza encontramos un suspenso compartido para Getafe y Osasuna. Todo esto y mucho más en las notas de la semana.