Rafa Jódar mantiene los pies en el suelo: «Todo está yendo muy rápido, el objetivo es disfrutar»

Se roza la medianoche cuando Rafa Jódar aparece por la sala de prensa. Viene de lograr un triunfo (6-3, 6-1) de esos que recordará siempre. En Madrid, su ciudad natal, y ante De Miñaur, la octava mejor raqueta del mundo. Acaba el australiano con cara de no saber muy bien qué ha ocurrido. No encuentra ni el qué ni el cómo. Rafa Jódar lo explica a su manera, sin salirse del guion, fiel a su estilo claro y directo.

«Todo está yendo muy rápido. Estoy jugando muchos partidos y avanzando bastante en los torneos. Eso me permite jugar contra muchos jugadores de mucho nivel y me permite mejorar el nivel. Cuando juegas contra los mejores del mundo, es cuando de verdad mejoras tu nivel. Estoy disfrutando mucho. Ese era mi objetivo de hoy. No todos los días se juega contra un rival como De Miñaur y en la pista central con tanta gente que ha venido a apoyarme», explicó Rafa Jódar.

El joven tiene el apoyo perenne de su padre, que también hace de entrenador. «De momento está yendo muy bien. Tenemos muy buena relación. Ha estado conmigo desde pequeño. Nuestra conexión me ayuda a afrontar los momentos difíciles de la mejor manera. Verle en el box siempre me da un extra de confianza. En el box estarán de momento mi padre y Cotorro -médico de la Federación- por si hay alguna emergencia, esperemos que no tenga que actuar», detalló el madrileño.

Rafa Jódar mantiene los pies en el suelo, se centra en disfrutar. «Sabía que tenía que disfrutar e ir a por ello. Era un rival muy duro. Ha puesto las cosas muy difíciles. Ha sido un partido duro con momentos clave que se han decantado a mi lado. Estoy muy contento. Que haya tanta gente conocida que venga a verme me motiva mucho. Siempre entro en la pista sabiendo que van a ser partidos muy duros. En un pequeño detalle se decide la balanza», detalló.

Jódar dejó los nervios en el debut. «El primer partido contra De Jong me ayudó mucho a adaptarme a las condiciones de Madrid. Venía de Barcelona, que es muy distinto. Sacar adelante ese partido me ayudó mucho. El siguiente partido será igual de duro o más. Es muy bonito jugar en la Santana. Si las cosas van bien como hoy, mejor. El objetivo siempre es disfrutar», explicó.

Por último, Jódar se pronunció sobre la baja de Alcaraz para Roland Garros y el scouting que hizo Sinner, presente en la grada durante su partido. «A Carlos le deseo pronta recuperación y que los problemas no sean muy graves. No sabía que Sinner estaba viendo el partido. Intento centrarme en mí mismo y en el rival que tengo delante. No sabía que Sinner estaba viendo mi partido. La siguiente ronda contra Fonseca será dura. Intentaré prepararme bien y hacer mi juego. Si las cosas no van tan rodadas como hoy, tendré que estar duro. Veremos qué tal va», finalizó.