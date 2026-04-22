Rafa Jódar ya es profeta en su tierra. El madrileño debutó en la capital española con victoria, muy trabajada, sobre un práctico De Jong. Descubre Rafa Jódar otra instancia en el tenis, la dureza de las primeras rondas. Traicioneras por aquello de adaptarse a las particularidades de cada torneo, la presión por las expectativas y la exigencia. Ante todo ello se revolvió un Jódar que venció y dedicó el triunfo a Bellingham, presente en la grada.

El jugador del Real Madrid no se perdió detalle alguno de lo que ocurría en la Manolo Santana. Estuvo sentado en primera fila, con vistas privilegiadas a la acción. El final del partido unió a futbolista y tenista. Jódar se impuso con un resto ganador, tiró la raqueta al suelo y levantó los brazos como hace Bellingham cada vez que marca gol. Le señaló con el dedo y el inglés asintió mientras aplaudía.

El gesto definitivo fue la firma de la cámara, un clásico en el tenis. Jódar se acercó y le dedicó doblemente el triunfo a Bellingham. «Hey, Jude. ¡Vamos!», firmó. El tenista es un reconocido aficionado del Real Madrid. En su día fue homenajeado en el Bernabéu y se fotografió con los futbolistas de la primera plantilla, entre ellos Bellingham, con el que posó con su camiseta del equipo blanco.

Y con la presión de verse contra las cuerdas, a sus 19 años, Jódar afrontaría un segundo parcial mucho más igualado. La principal tarea pendiente para el español era mejorar con su saque, algo que conseguiría. En el primer turno, salvaría una pelotas de rotura, VAR mediante, que le cargaron de confianza para el resto del set. Sin embargo, desaprovecharía dos puntos de break en el siguiente juego. Jódar fue cimentando su crecimiento a través de su revés, lleno de peligro. Defensa y ataque al mismo tiempo.

Jódar crecía con su revés y De Jong hacía lo propio con su derecha, mucho más certera que en la primera manga. No fue hasta la quinta bola de break cuando acabaría con la defensa del neerlandés e igualaría el partido. Jódar había demostrado madurez para sacar adelante una situación muy comprometida. Y en el arranque del tercer set confirmaría que ya no quedaba ni rastro de los nervios del inicio de partido, exhibiendo su mejor tenis.