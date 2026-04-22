Bautista: «Me voy en paz porque he vivido por y para el tenis y lo he dado todo cada día de mi vida»

Se va Roberto Bautista. Lo que resta de año se basará en una constante despedida. Todo será últimas veces. Este miércoles ha dicho adiós a Madrid tras perder con Tirante. Compareció ante los medios de comunicación con una sonrisa y se marchó entre una ovación. Deja el tenis a los 38 años tras 12 títulos ATP y una Copa Davis que ganó a los dos días de fallecer su padre.

Al acabar el partido ante Tirante, Bautista fue homenajeado sobre la pista junto a su familia. «Son momentos que uno no se plantea mientras es jugador. Cuando uno cree y decide que llega la hora… Ha habido muchos sentimientos. No ha sido un partido fácil de jugar. Tenía ganas de jugar y hacerlo muy bien, pero los nervios no se pasan ni con 38 años. Ha sido bonito y la despedida la he podido disfrutar con mi familia», inició.

El tiempo atrapa a todo el mundo. «Fue una decisión complicada. Lo hablé con mi mujer, que me ha acompañado siempre. Después de tener la lesión más grave de mi carrera, en febrero no veía solución… Después de Indian Wells me fui encontrando mejor, pero esa lesión me ha quitado mucha energía. He intentado volver y no podía. Llevo muchos años en esto. Es buen momento para decir adiós porque todavía me encuentro con buen físico para hacer un año bueno de despedida», añadió.

El español tiene clara su hoja de ruta hasta Wimbledon, luego irá improvisando. «He vivido por y para el tenis durante muchos años. Lo he dado todo cada día de mi vida. Esa es la clave para tener una carrera longeva en las posiciones altas del tenis. Voy a ir jugando y sobre la marcha. El año pasado, después de la lesión del US Open, estuve seis meses sin sumar puntos y ahora lo tengo todo del golpe. Tengo buen ranking, pero debo jugar bien estas fechas», explicó Bautista.

«Las semifinales del Mutua de 2014 fueron el torneo que me lanzó a las posiciones altas del ranking. Fue un punto de inflexión en mi carrera y el momento más emotivo aquí fue la Copa Davis de 2019. Tengo muy buenos recuerdos de esos momentos. Esta pista es especial para mí. Ojalá acabe el año dentro del top 100. Lo que más ilusión me hace es poder disfrutar en pista de buenos partidos. Juego contra chavales a los que casi doblo en años, cada vez es más complicado», terminó Bautista.