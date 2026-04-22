Comienza la metamorfosis: el Bernabéu se prepara para mutar en una pista de tenis para el Mutua Madrid Open

De Madrid al cielo y de la Caja Mágica al Bernabéu. El feudo blanco inicia su metamorfosis para pasar de campo de fútbol a pista de tenis. Desde este viernes se juntarán dos galaxias. Por un lado, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol y, por otro, los mejores tenistas del mundo. El río de jugadores que entrenarán en el Bernabéu iniciará el viernes, el primer día que estará abierto a los tenistas que lo soliciten.

Cabe recordar que la transformación será en tiempo récord. El Real Madrid disputó el martes su partido de Liga ante el Alavés y el jueves ya estará engalanado para recibir a los tenistas. Pasará del césped a la tierra batida. Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, dio más detalles «Las pistas serán en las mismas condiciones que en las pistas de la Caja Mágica. Los entrenamientos serán privados y voluntarios», dijo Feliciano.