Adiós al Mutua: Bautista no puede con Tirante y se despide de Madrid para siempre

Lo que resta de temporada estará lleno de últimas veces para Roberto Bautista. Sus últimos Grand Slams, su últimos Masters 1.000, últimos entrenamientos… A sus 38 años ha decidido que este será su último año. Hasta aquí ha llegado una de las mejores raquetas nacionales de la última década. Se despide también de Madrid después de caer (6-2, 6-4) ante el argentino Tirante. El castellonense, cuando acabe la temporada, tendrá más tiempo para dedicar a su familia y caballos, su otra gran pasión, tal y como comentó en su entrevista a OKDIARIO.

Cuelga la raqueta uno de los mejores tenistas españoles de la década, que fue top 10 y se coronó con 12 títulos, además de semifinalista en Wimbledon. Se va Bautista. Un tenista discreto, sin ruido, racional y agradecido. Se despidió este miércoles de la Manolo Santana, una pista especial para él. Sobre ella ganó la Copa Davis 2019, última que descansa en la vitrina española, dos días después del fallecimiento de su padre. La Armada se concentraba para las Finales cuando Bautista recibió la noticia del fallecimiento de su padre.

Dejó la concentración y fue a Castellón. Dos días después, Bautista ya estaba en la carretera volviendo a Madrid para animar al equipo cuando recibió la llamada de que España le necesitaba. Se encontraba en un bar de carretera. Pidió la cuenta y rumbo a Madrid. Llegó, ganó su partido y dejó la Davis a tiro para España. «Eché las raquetas al maletero de casualidad», reconoce a OKDIARIO.

«En principio, después de todo lo que pasó, (falleció su padre dos días antes de la final) mi intención era venir a apoyar al equipo. Me puse las raquetas en el maletero de casualidad, al final acabé jugando la final y haciendo algo que fue muy especial», añade. Bautista fue siempre a remolque ante Tirante y acusó la falta de ritmo tras haberse caído de Montecarlo por molestias en la zona cervical.

«Las principales causas de mi retirada han sido las últimas lesiones que he tenido. Me rompí el menisco en Nueva York el año pasado y ha sido una lesión que me ha desgastado mucho, que me ha costado mucho recuperar», explicó Bautista a este periódico. Cuando acabó el partido, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, directores del Mutua Madrid Open, homenajearon a Bautista en pista. Le entregaron un cuadro conmemorativo a toda su trayectoria y, posteriormente, sus familiares y miembros del equipo saltaron para fotografiarse con él. Hasta siempre, Roberto.