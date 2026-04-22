Cuando Bautista ganó la Davis dos días después de fallecer su padre: «Me llevé las raquetas de casualidad»

Madrid miró al cielo en 2019. España comenzó a ganar aquella Davis, su última Copa Davis, en un bar de carretera a medio camino entre Madrid y Castellón. Roberto Bautista regresaba a la capital española para alentar al equipo español en la final de la mencionada competición cuando recibió una llamada de Ángel Ruiz Cotorro, médico de la Federación Española, asegurando que el equipo estaba justo y necesitaba a Roberto. Bautista pidió la cuenta y fue a Madrid.

El resto fue historia. Venció a Aliassime y dejó a España a un paso de la Ensaladera. El español rememora en OKDIARIO aquella hazaña. «Lo primero que recuerdo es que desde bien pequeñito, me apunté al tenis porque vi unas eliminatorias de Copa Davis en la televisión. En mi casa se vivía la Copa Davis de una manera muy especial. Y bueno, yo creo que por eso fui convocado siempre que pude. Siempre quise ir a jugar la Copa Davis», inicia.

Fue una competición que me hizo crecer mucho y que significó mucho en mi carrera. En 2019, después de muchos años, tuvimos la oportunidad de ganar la Davis aquí y yo en principio, después de todo lo que pasó, (falleció su padre dos días antes de la final) mi intención era venir a apoyar al equipo. Me puse las raquetas en el maletero de casualidad, al final acabé jugando la final y haciendo algo que fue muy especial», añade.

Aquello se ganó el elogio de Rafa Nadal, rendido a Bautista. «Ha sido una semana increíble en todos los sentidos. He ganado los ocho partidos, pero lo digo con la mano en el corazón: lo que ha hecho Roberto es inhumano. Se fue, falleció su padre, volvió, se entrenó ayer, y hoy ha dado un nivel increíble», dijo el balear. En la hemeroteca deja Bautista una de las historias que más conmovió al tenis español. Madrid y aquella Copa Davis de 2019, la última que descansa en la vitrina de España.

La emotividad de las últimas veces, mayor incluso que la de las primeras. Bautista anunció que esta será su última temporada. Su último Mutua Madrid Open, su último Roland Garros… Cuelga la raqueta uno de los mejores tenistas españoles de la década, que fue top 10 y se coronó con 12 títulos, además de semifinalista en Wimbledon. Antes de debutar en su último Mutua Madrid Open, reflexiona con OKDIARIO sobre su longeva carrera y sus pasos sin raqueta, de la mano de los caballos pura raza españoles que lleva diez años criando en Castellón.