Los tenistas alzan la voz contra la violencia de género en una nueva iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado “No silence”, una nueva iniciativa para sensibilizar a la población contra la violencia de género, animándola a que hable y denuncie las situaciones de maltrato contra la mujer. Protagonizada por importantes tenistas de las clasificaciones ATP y WTA, se desarrollará coincidiendo con el Mutua Madrid Open, que se celebra hasta el 3 de mayo en Madrid.

El juego de palabras de “No silence”, frente a la habitual petición de silencio (“Silence”) del juez de pista en los partidos para acallar a la grada, es el eslogan central de un video en el que, uno a uno y frente a la cámara, los tenistas hacen el gesto universal para pedir silencio, colocando el dedo índice en los labios. Coco Gauff, Ben Shelton, Elina Svitólina, Jasmine Paolini, Casper Rudd, Matteo Berrettini, Paula Badosa, Daria Kasátkina, Alejandro Davidovich y Ons Jabeur son los tenistas participantes. “Contra el maltratador, no me callo”, dice cerrando la secuencia Berrettini.

Con esta nueva iniciativa, a la que cada año se van sumando nuevos jugadores, la Fundación Mutua Madrileña vuelve a llevar su línea de acción prioritaria contra la violencia de género al entorno del Mutua Madrid Open, valiéndose de la figura de los deportistas para que lancen un mensaje de rechazo.

Durante los últimos doce años, la Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha diversas campañas de concienciación en el contexto del torneo de tenis. La Caja Mágica ha albergado iniciativas con lemas como “A mí no me gustas tú”, “Contra el maltrato, todos a una”, “Si maltratas a una mujer, eres un loser” (perdedor en inglés) o, la de la última edición, el abucheo “BOOOO”.

Actuación prioritaria contra la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña puso en marcha en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género. Desde entonces, trabaja apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a las víctimas y también organiza campañas de sensibilización no solo contra el maltrato, sino promoviendo el aislamiento social y la denuncia del maltratador, como esta que desarrolla en el marco del Mutua Madrid Open.

Mutua Madrileña también desarrolla, a través de su fundación, diversas iniciativas de prevención de la violencia de género entre los jóvenes, como su concurso nacional “Nos duele a todos”, que acumula once ediciones y que premia las mejores creatividades contra el maltrato. Con esta y otras acciones que implican a la propia aseguradora, aborda un enfoque 360o en su compromiso contra esta lacra social.