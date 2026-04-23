Jódar se rinde a Bellingham: «No sabía que venía a verme, es mi futbolista favorito y una gran persona»

Rafa Jódar ya es profeta en su tierra. El madrileño debutó en la capital española con victoria, muy trabajada, sobre un práctico De Jong. Descubre Rafa Jódar otra instancia en el tenis, la dureza de las primeras rondas. Traicioneras por aquello de adaptarse a las particularidades de cada torneo, la presión por las expectativas y la exigencia. Ante todo ello se revolvió un Jódar que venció y dedicó el triunfo a Bellingham, presente en la grada.

«Pude hablar con él al acabar el partido, preguntarle qué tal estaba y si le había gustado. Ver a alguien como él en la grada es una alegría tremenda. Que venga a verte jugar en casa significa mucho. No sabía que iba a estar, fue una sorpresa. Es una gran persona, ya lo conocí hace dos años cuando me invitaron al palco del Bernabéu por ganar el US Open júnior. Es un ídolo. He visto todos sus partidos desde pequeño, significa mucho para mí que haya venido a verme. Es mi futbolista favorito», dijo Jódar.

El jugador del Real Madrid no se perdió detalle alguno de lo que ocurría en la Manolo Santana. Estuvo sentado en primera fila, con vistas privilegiadas a la acción. El final del partido unió a futbolista y tenista. Jódar se impuso con un resto ganador, tiró la raqueta al suelo y levantó los brazos como hace Bellingham cada vez que marca gol. Le señaló con el dedo y el inglés asintió mientras aplaudía.

El gesto definitivo fue la firma de la cámara, un clásico en el tenis. Jódar se acercó y le dedicó doblemente el triunfo a Bellingham. «Hey, Jude. ¡Vamos!», firmó. El tenista es un reconocido aficionado del Real Madrid. En su día fue homenajeado en el Bernabéu y se fotografió con los futbolistas de la primera plantilla, entre ellos Bellingham, con el que posó con su camiseta del equipo blanco.

«Tenía muchas ganas de competir en Madrid. Sabía que tenía que hacer un partido muy correcto. Las cosas no han empezado muy bien, pero me he dado una oportunidad. Ahora jugaré otro partido. Estaba jugando muy bien, pero acepté la situación y seguía con mi juego. Gané el segundo set, nos fuimos al tercero y todo se decidió por detalles», analizó Jódar.

Su rival en segunda ronda será un top 10, Álex de Miñaur. Me lo planteó como todos. Segunda vez contra un top ten. Tendré que aprender de lo que va sucediendo en el partido y disfrutar, que no todos los días se juega ante un top ten y en tu casa. Estoy desarrollándome y sabiendo cómo actuar en este tipo de partidos. Barcelona y Madrid han sido torneos especiales porque viene mucha gente que conocía a verme. Soy tranquilo y no me gusta mucho expresar las emociones, pero a veces es necesario», finalizó Jódar.