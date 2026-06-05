ReActivaPSOE, los socialistas rebeldes que ya dan la cara contra Sánchez: «Tiene que dejar paso»

Los socialistas rebeldes de ReActivaPSOE que se están organizando frente a Pedro Sánchez, su actual dirección y sus políticas, explican en un encuentro con OKDIARIO los motivos que les han llevado a pedir elecciones cuanto antes, «que Pedro Sánchez deje paso» y salga de la secretaría general del partido y convoque un congreso extraordinario. Reclaman un proyecto de país, con soluciones para los problemas de España, y exigen acabar con la fórmula de «supervivencia en el poder». Piden también que el PSOE recupere la credibilidad y devuelva la voz a su militancia, porque «es mentira que sin Pedro Sánchez ya no haya nada, porque aquí hay mucho PSOE».

Liubba El Hadi y Aritz Durán son militantes de base del PSOE. Ella milita en Madrid y él en Castilla y León. Ninguno de los dos depende del partido para vivir. Aritz, a punto de licenciarse en Derecho, está terminando su máster y Liubba, ingeniera de telecomunicaciones, trabaja en el sector privado, aunque en su día formó parte del grupo de asesores del Ministerio de Transformación Digital, con Óscar López al frente. Ambos estuvieron presentes y manifestaron su opinión en la reunión del pasado miércoles 3 de junio, para organizarse en un movimiento crítico que ya parece imparable dentro del PSOE.

Ambos se apuntan a la crítica constructiva, pero crítica a fin de cuentas, para pedir un cambio de rumbo. Liubba explica que si piden elecciones cuanto antes es, precisamente, para «proteger» a tantos alcaldes que forman parte del poder territorial del PSOE, que quizás no se atreven a dar la cara por miedo a represalias, pero que concurren a los comicios «con el logo del PSOE chiquitito», para que no se les vincule con las políticas nacionales del partido.

Ella, como otros de los asistentes a la reunión del pasado miércoles 3 de junio, cree que se están haciendo las cosas mal y «es evidente que necesitamos cambios». Sin embargo, tal razonamiento, planteado desde la lógica y la evidencia, se ha convertido en un tabú para Pedro Sánchez y su entorno.

Sin embargo, peor resulta para la dirección socialista, sin lugar a dudas, la opinión de Aritz, a punto de terminar sus estudios de derecho, sobre la gran cantidad de escándalos de corrupción que acechan al partido. «Hay que distinguir —asegura— entre respetar la presunción de inocencia y la necesidad de asumir responsabilidades políticas». En su opinión, es una evidencia que las hay y es imprescindible asumirlas. Lo que no hay, o no tanto como dicen desde el entorno del presidente del Gobierno, es tanto lawfare como cuentan.

PSOE, más que sus líderes

Aritz y Liubba son voces discrepantes, como tantas otras que se dieron cita el pasado miércoles en la sede del sindicato UGT, para organizarse, para intentar cambiar las cosas y tener una alternativa no solo al líder Pedro Sánchez, sino a su proyecto de país y de partido. Pese a que aseguran que llevan meses debatiendo e intercambiando ideas, el espíritu de cambio, de revuelta e incluso de rebelión ha prendido en el seno del PSOE, «que es mucho más que sus líderes», según reiteran.

ReActivaPSOE suma adhesiones todos los días, en su exigencia de cambio a la cúpula dirigente. Este movimiento tiene ya representantes que están buscando a su vez nuevas incorporaciones en Extremadura, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y las más recientes, en Andalucía. Si hasta ahora les ha sido difícil detectar movimientos dentro del PSOE, ahora, aseguran, no solo se mueven, sino que se están haciendo visibles.

Ambos hacen planes para seguir adelante, ampliando esa base crítica, pidiendo que «se le devuelva la voz a la militancia». Recuerdan que Pedro Sánchez llegó a la secretaría general prometiendo devolver «voz a las bases del PSOE» y añaden que eso «ya se le ha olvidado».