Vox exige la exclusión de Marruecos en la organización del Mundial de fútbol por la invasión a Ceuta

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, relativa a la revisión de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de la FIFA 2030, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. La formación liderada por Santiago Abascal relaciona la situación con «los gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta», que aseguran que «han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación» para una candidatura compartida con España y Portugal.

En la iniciativa se explica que Marruecos, a través de la instrumentalización de la inmigración, ha demostrado que «no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad». Cabe recordar que la postura de Vox se suma a la de Sumar, que ya pidió, también a través de una proposición no de ley, que España no organice el Mundial 2030 con Marruecos por la avalancha de Ceuta.

Por ello, Vox sostiene que «el Gobierno debe oponerse a cualquier decisión que relegue el protagonismo de España o sitúe la final de la Copa Mundial de 2030 fuera de nuestro país». Por ello, afirma que ceder ante las demandas de Marruecos para acoger la final de un acontecimiento tan relevante supondría «una humillación deliberada que debe ser evitada con toda energía por España».

Además, la formación verde recuerda en la proposición que la reciente invasión de Ceuta ha demostrado que Marruecos sufre «profundas carencias estructurales» que hacen cuestionar su capacidad para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que exige la celebración de un evento que congrega a millones de aficionados.

Por ello, el Grupo Parlamentario Vox insta al Gobierno a «exigir la revisión ante la FIFA de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de 2030 instando a su exclusión, como consecuencia de los ataques de extraordinaria gravedad y hostilidad a la soberanía nacional y la integridad territorial de España perpetrados por Marruecos en la ciudad de Ceuta».

Asimismo, llaman a «oponerse a cualquier decisión que relegue el protagonismo de España en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y, en particular, a que la final del campeonato se dispute fuera de nuestra nación».

Por último, desde Vox abogan por «exigir ante la FIFA que todas las decisiones relativas a la organización de la Copa Mundial de 2030 se adopten con plena transparencia y objetividad, atendiendo a las legítimas reivindicaciones de España ante los ataques de extraordinaria gravedad a la soberanía nacional y la integridad territorial de España».