El PP critica a Sánchez por «impedir que el Rey esté cerca de los ceutíes» tras destaparlo OKDIARIO

El Partido Popular ha reaccionado a la información, publicada por OKDIARIO, según la cual el Gobierno no autorizó a Felipe VI viajar a Ceuta para mostrar su apoyo tras la invasión de inmigrantes irregulares registrada el pasado jueves.

«El Gobierno no debería impedir que el Rey esté cerca de los ceutíes en esta situación tan grave. El Rey siempre ha demostrado su disposición a estar cerca de los españoles en momentos difíciles. Lo hizo en Paiporta cuando Sánchez huía y lo hará siempre», valoran fuentes de Génova.

En la dirección popular destacan que Felipe VI reciba este jueves en el Palacio de Marivent, en Palma, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La audiencia a la que ha sido convocado Vivas tendrá lugar a las 18.00 horas en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Palma.

En estos días, la Casa Real ha informado que Felipe VI ha seguido con «gran preocupación e indignación» los acontecimientos sucedidos en Ceuta.

El monarca subrayó que «el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse».

Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado «cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante» a la población «el apoyo y cariño del resto de España».

Por otro lado, el Rey se ha puesto en contacto tanto con el presidente del Gobierno como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También con Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes telefoneó entre el jueves y el viernes de la semana pasada para trasladarles «palabras de ánimo y firmeza».

«Ahora, recibe al presidente Vivas en Marivent y cualquier representante del PP, siempre, acudirá a la llamada de Su Majestad», subrayan desde Génova.

El Rey quiso desplazarse a Ceuta en plena crisis migratoria, entre el jueves y el sábado, pero el Gobierno no le autorizó. Ante esta negativa, se optó por trasladar a los españoles, a través de una comunicación a la prensa, que el Rey permanecía atento a la situación y hacer un llamamiento a la unidad.

No es la primera vez que se produce un choque así entre Zarzuela y Moncloa por cuestiones de política nacional o política exterior. En ocasiones anteriores, habitualmente, ante situaciones así, fuentes de la Casa Real han recordado que «la política exterior la marca el Gobierno» y que «el Rey no puede hacer determinadas cosas sin el refrendo del Gobierno».

En Moncloa sostienen que la crisis migratoria no es una cuestión interna, sino de política exterior, con implicación de un país vecino como Marruecos, con el que las relaciones son delicadas.