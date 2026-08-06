Cae el caco que se colaba en hoteles de Benidorm en el desayuno y quitaba los bolsos a los turistas

Fijaba sus objetivos tras observarlos desde el exterior. Después, se colaba en los comedores de los hoteles. Y aprovechaba cuando los turistas hospedados se levantaban a por más café o a por otra tostada para birlarles los bolsos que quedaban colgados en el respaldo de las sillas que ocupaban con todo lo que contenían. Una vez en su poder, ocultaba el objeto hurtado bajo una prenda que utilizaba a modo de muleta. Luego, desaparecía. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de origen chileno y 43 años como presunto autor de los hurtos al descuido en 15 hoteles de Benidorm. Una ciudad que, en el verano, está abarrotada de visitantes. La modalidad que utilizaba, supuestamente, es la que se denomina hurtos al descuido.

Esta modalidad incluye los delitos en que una persona toma un objeto ajeno sin usar ni la fuerza ni la violencia, sino aprovechando que en ese momento la víctima no está atenta. Y utiliza papeles o una prenda para ocultar lo sustraído. Es decir, el modus operandi del caco de los hoteles de Benidorm.

La investigación arrancó cuando los agentes de la Policía Nacional efectuaron un pormenorizado análisis de una serie de denuncias interpuestas por los perjudicados por esos hurtos. Descubrieron que los afectados relataban un idéntico modo de actuación en los hurtos. Las gestiones efectuadas a continuación permitieron identificar al sospechoso. Luego, la Policía estableció un dispositivo para su localización y detención.

Una vez capturado el supuesto autor de los hurtos citados, y tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia, también en Benidorm.

A raíz de este caso, la Policía ha recordado a los ciudadanos que en los lugares concurridos es importante no perder de vista los efectos personales. Y que bolsos, carteras y teléfonos móviles estén siempre bajo la supervisión de sus propietarios, evitando dejarlos colgados de las sillas o alejados de la vista. Especialmente en los lugares muy concurridos.