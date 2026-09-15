La fiscalía pide un año y nueve meses en el juicio a los acusados de intimidar a un diputado de Vox: «Temí por mi vida»

La fiscalía ha solicitado una pena de un año y nueve meses de prisión en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Alicante tras la denuncia interpuesta por el diputado alicantino de Vox, David García, por un presunto delito de atentado contra los cuatro acusados de intimidar al entonces diputado en las Cortes Valencianas.

Los hechos, juzgados este martes, se remontan al 28 de mayo de 2021, tras un acto en defensa de la lengua española celebrado en la Universidad de Alicante, cuando, según David García, un grupo conformado por unas 15 personas le rodeó, después de que uno de ellos se dirigiera a él por su nombre y el cargo que en esos momentos ostentaba. Una situación en la que sintió «miedo» y de la que «solo quería escapar», según ha manifestado el propio David García en sede judicial: «Temí por mi vida, pensé que iban a acuchillarme».

El diputado de Vox interpuso inicialmente su denuncia ante un juzgado de la localidad de San Vicente del Raspeig, término municipal en que se ubica la universidad. Pero el caso ha pasado a la Audiencia Provincial de Alicante. El ahora diputado nacional de Vox ha subrayado que «en ningún momento» respondió a las presuntas amenazas de que fue objeto, ya que se encontraba vigilando a quienes se encontraban frente a él y a otro hombre, también diputado de Vox en esos momentos, Manuel Mestre.

Entre las expresiones que el diputado escuchó, según consta en las actuaciones judiciales, se encuentran: «Sabemos quién eres y dónde vives» y «te vamos a matar, fascista». La acusación sostiene, además, que los enjuiciados rodearon al diputado de Vox y dificultaron su paso, mientras varios de ellos le propinaban empujones.

Tres de los cuatro acusados han negado su presunta participación en los hechos. En tanto que el cuarto ha rechazado, directamente, haber estado presente. El Ministerio Fiscal ha solicitado para los acusados una pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial del sufragio pasivo por igual tiempo por el delito de atentado, y una multa de ocho meses a razón de seis euros de cuota diaria con la responsabilidad penal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal. Las defensas han solicitado la libre absolución y la condena en costas.

La acusación particular ha señalado que los acusados atacaron a su defendido «por su ideología» y ha solicitado para los mismos tres años y medio de prisión por un delito de atentado con el agravante de ideología o de dos años y medio sin el agravante.

En los momentos previos al juicio se ha concentrado un grupo de medio centenar de personas a las puertas de la Audiencia Provincial, al grito de «¡Viva la lucha antifascista!», entre otras consignas. Entre los manifestantes se encontraba el concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel Copé.