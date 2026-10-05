Aznar: «Si Sánchez gobierna de nuevo peligran la monarquía, la Constitución y la unidad de España»

El ex presidente del Gobierno José María Aznar no duda en asegurar que las elecciones generales del 29 de noviembre son «las más importantes» desde la Transición y cree que, si Pedro Sánchez gobierna de nuevo, peligran la Constitución, la unidad de España y la monarquía constitucional.

Aznar, en una de las mesas de las jornadas 1936: La guerra que perdimos todos, organizadas este lunes en la Fundación Cajasol de Sevilla, ha calificado los comicios del 29-N como «las más importantes desde el comienzo de la Transición» y «absolutamente determinantes, históricas y trascendentales».

Según ha explicado, no se trata de una simple alternancia en el Gobierno: quien las convoca y sus aliados quieren darles un «carácter prácticamente constituyente». En sus palabras, si la actual coalición de gobierno pudiera volver a formarlo, «es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se terminan».

El ex presidente vincula esta amenaza a lo que considera una «deconstrucción» de la Constitución de 1978 por parte de Sánchez y sus socios, que cuestionan la unidad de España y pretenden sustituirla por un modelo «plurinacional». A su juicio, ese proceso derivaría en el derribo del «principal elemento, soporte y cúpula de la Constitución, que es la Corona». Preguntado sobre si ello llevaría a una república, respondió de forma categórica: «Absolutamente, eso no se oculta». Insistió en que el ciudadano debe saber que vota sobre eso y no solo sobre un cambio de Ejecutivo.

Aznar también ha alertado de un posible riesgo de «alteración del censo electoral» para buscar ventajas, en referencia a medidas como la llamada «ley de nietos», y afirmó que «quien lo hizo en su casa, en su partido, es capaz de hacerlo en la casa de todos». Además, señaló que un eventual gobierno del PP con una gran ventaja de escaños (incluso con Vox) cambiaría el escenario, y que Alberto Núñez Feijóo afrontaría una tarea de «reconstrucción» o «profunda agenda de reconstitución nacional» si llegara al poder. Criticó que Sánchez pueda «alimentar» a Vox para dañar al PP.

Las declaraciones, pronunciadas el mismo día del adelanto electoral, situaron el debate sobre el modelo de Estado (monarquía o república, unidad o plurinacionalidad) en el centro de la precampaña.

Ha explicado que las elecciones del 29N no son por la alternancia en el Gobierno, sino que quien las convoca «le quiere dar un carácter constituyente» y si el Ejecutivo actual de coalición puede gobernar, está en peligro «el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad que hemos conocido y la monarquía parlamentaria».

El ex presidente ha explicado que Sánchez es capaz «de alterar el censo electoral» y que eso lleve a una alteración del proceso democrático y ha advertido de que un posible gobierno de coalición cambia «mucho» si el PP marca una gran ventaja en número de diputados a Vox.