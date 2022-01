El diputado alicantino de Vox en las Cortes Valencianas David Garcia ha revolucionado twitter con una publicación en la que señala como los «tres Reyes infames» al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, su vicepresidenta primera Mónica Oltra (Compromís) y el vicepresidente segundo Héctor Illueca (Podemos). De quienes dice que sus ‘regalos’ a los valencianos han sido: «Ruina, Miseria Moral y Comunismo», con mayúsculas.

La publicación, realizada el pasado 5 de enero, horas antes de la llegada de los Reyes Magos de Oriente a los hogares valencianos, cuenta ya con más de 300 retuits y supera el medio millar de ‘likes’. En ella, García sostiene que: «En la Comunidad Valenciana tenemos a los 3 Reyes Infames en lugar de a los Reyes Magos. Tenemos a Ximo Puig, Mónica Oltra y Héctor Illueca. Y nos traen Ruina, Miseria Moral y Comunismo». García acompaña su publicación de tres cuestiones, que reflejan a las claras el contenido de la misma y que están protagonizadas por Oltra e Illueca, vicepresidentes de Puig.

Una, en la que el mencionado Illueca afirma que el Gobierno valenciano de izquierdas no descarta expropiar viviendas. Otra, que refleja las colas del hambre en Mestalla (Valencia), y dice que el Banco de Alimentos había repartido, en el momento de publicarse esa noticia, desde el inicio de la pandemia, más de 800 toneladas de alimentos, en alusión a la consejera valenciana de Igualdad y Políticas Sociales Mónica Oltra. Y, una tercera, referida al caso de la menor abusada por el ex marido de la propia Oltra, que recoge la afirmación de Fiscalía en el juicio seguido, precisamente, contra el ex marido de Oltra: «La Consejería debía proteger a la menor y falló».



David García fue, recientemente, tal como publicó OK DIARIO, objeto de las amenazas de una diputada socialista en sede parlamentaria: «Te vas a llevar una hostia…», le espetó la socialista Carmen Martínez en el transcurso de una Comisión de Sanidad del Parlamento valenciano. Esta versión fue corroborada por el diputado popular José Juan Zaplana. Sin embargo, hasta el momento, no ha trascendido que dichas afirmaciones hayan sido objeto de reproche o investigación por las Cortes Valencianas, que preside Enric Morera, quien pertenece a Compromís, como Oltra.

Illueca y Oltra fueron, además, los impulsores a la hora de ‘resucitar’ la tasa turística que el tripartito valenciano anunció a bombo y platillo a finales del pasado año. Un impuesto al que se opone frontalmente el sector, muy dañado durante la pandemia. El tuit de David García, además, toma ahora especial relevancia, también en materia de vivienda, a raíz del caso que OK DIARIO publicó, el pasado 23 de diciembre acerca del drama que sufre Pilar, una mujer víctima de la ‘okupación’ de su propia casa. Pilar ha tenido que gastar 22.300 euros en 950 días, según ella misma ha sostenido, para mantener a esas ‘okupas’ de su vivienda, lo que ha dañado la salud de la mujer y está a punto de acabar con sus ahorros.