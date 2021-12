La Audiencia ha ordenado reabrir la investigación contra varios directivos y funcionarios de la Consejería de Mónica Oltra por la supuesta ocultación de los abusos a una menor tulelada por parte del entonces marido de Oltra.

Teresa es la joven abusada, cuando era menor, por el ex marido de Mónica Oltra, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Un caso por el que el ex marido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión. Hoy, el caso de la menor abusada ha vuelto a la actualidad. En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso presentado por la defensa de la menor contra el archivo de la investigación que se seguía para conocer por qué directivos y funcionarios de la Consejería de Oltra, que supuestamente supieron a través de la menor de los abusos cometidos por el hoy ex marido de Mónica Oltra, no denunciaron de inmediato lo relatado por esa menor y, en lugar de ello, lo que se puso en marcha fue una instrucción interna.

El procedimiento que llevaba a cabo esa investigación había sido archivado a instancias de la Fiscalía, que en un determinado momento del procedimiento estimó que las trascendencia de esta causa, la de la supuesta ocultación de los hechos denunciados por la menor, pasaba por esclarecer si existía o no una previa conducta supuestamente delictiva por parte del, entonces, también supuesto autor de los abusos: el ex marido de Oltra, lo que en ese momento estaba por zanjar, pues no existía sentencia firme. De modo, que en septiembre de este mismo año, un juzgado de Valencia dictó el archivo de las investigaciones que se estaban llevando a cabo para conocer por qué los directivos y funcionarios que supuestamente conocían la existencia de los abusos a través del testimonio de la menor no habían denunciado.

La defensa de la menor recurrió ese archivo el pasado octubre y solicitó la continuidad del procedimiento con el fin de que se llevaran a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido. Ese recurso también fue impugnado por la Fiscalía, que entendía que la sentencia contra el ex marido de Oltra impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y que confirmaba la condena por abusos, podía aún ser recurrida en casación.

Ahora, la Audiencia Provincial considera que los hechos denunciados en este recurso son distintos de los imputados en el anterior procedimiento, que se dirigen contra personas distintas y que pueden ser constitutivos de un delito de abandono «de menor desvalido» por omisión de los deberes inherentes a la guardia y custodia que sobre la menor tutelada «se ejercía». Dice el Tribunal que los hechos denunciados en este caso no dependen, para su valoración como presuntamente delictivos, del resultado del juicio que se haya celebrado contra el abusador, sino que se trata de una denuncia por hechos ajenos a aquel y dirigido contra personas distintas «por hechos acaecidos en fechas y lugares diferentes a los abusos denunciados» en el procedimiento que se siguió contra el ex marido de Oltra.

En consecuencia, la Audiencia revoca el sobreseimiento y acuerda que se prosiga con el procedimiento «sin más dilación», así como la práctica de cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la participación y responsabilidad que en ellos puedan haber tenido las personas denunciadas y cuanto demás proceda según el criterio del magistrado instructor. En suma, reabre el caso contra esos directivos y funcionarios de la Consejería de Oltra.