La tasa turística acordada por los vicepresidentes de la Generalitat Valenciana de los otros dos partidos del Botánic, Compromís (Mónica Oltra) y Podemos (Héctor Illueca), se ha producido mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se encontraba en Andalucía, con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), con quien ha acordado solicitar un fondo transitorio de compensación en tanto en cuanto se resuelve el problema de la reforma del modelo de financiación autonómica.

De hecho, el propio Ximo Puig efectuó declaraciones acerca de la tasa turística desde Sevilla, minutos después de concluir la rueda de prensa con Moreno Bonilla. Mientras tanto, en Valencia, Mónica Oltra y Héctor Illueca manifestaban que este acuerdo alcanzado entre ellos habría que «hablarlo» con los socialistas. «Igual que no me gusta que me impongan nada, tampoco vamos a imponer nada a nadie», zanjaba Oltra.

Antes de que se produjera este anuncio, el Partido Popular, por su parte, había trasladado a través de su síndica en las Cortes Valencianas. María José Catalá que el presidido por Ximo Puig “es el primer gobierno autonómico que necesita un equipo de mediadores para hablar entre ellos y entenderse» (en referencia a la comisión conformada por los cuatro partidos del Botánic para acordar los presupuestos que llevarán a las Cortes Valencianas).

«Estamos -ha agregado Catalá- ante un gobierno roto, en el que no hay comunicación y donde los partidos del tripartito van cada uno a lo suyo y con diferencias que repercuten en el trabajo».

Catalá ha dicho que “las pataletas sistemáticas que precisan de una comisión especial para intentar entenderse. Negar la evidencia es negar si una vicepresidenta le pega un portazo al conseller, una comisión donde por cierto son todo hombres”.

En medio de todo este ambiente mañana, miércoles, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón presentará el proyecto de reforma fiscal de los populares para la Comunidad Valenciana que llega, en esta ocasión tras el acuerdo entre Compromís y Podemos para implantar la tasa turística e incluirla en las cuentas del próximo año en el territorio valenciano.