Las fotos del robo de película en el Wellington: así salió la banda con el botín de joyas de la habitación

Las cámaras de seguridad del Hotel Wellington de Madrid captaron el momento exacto en que dos hombres abandonaban la habitación 423 portando una maleta gris robada con joyas valoradas en 374.400 euros. OKDIARIO accede al sumario del caso que acorrala a tres ladrones por robar en uno de los hoteles más lujosos de Madrid.

El golpe, minuciosamente planificado y ejecutado por una banda organizada el 28 de septiembre de 2024, incluyó un meticuloso «trabajo previo de inteligencia», según indican los policías. También aparecen fotografías de reconocimiento y la participación de Marta, una mujer con pasado como influencer cercana a la víctima que había visitado la habitación 24 horas antes.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito de Salamanca, ha reconstruido paso a paso el sofisticado robo. Todo comenzó a las 11:41 horas, cuando Daniel Iniesta –amigo de la influencer–, identificado como «Autor 1», accedió al hotel. Durante seis minutos, este hombre con un extenso historial delictivo —38 detenciones anteriores— realizó un detallado reconocimiento del establecimiento.

«Esta persona entra en el hotel con actitud vigilante, observando las medidas de seguridad y se dirige directamente a la planta cuarta donde se ubica la habitación violentada», detalla el informe policial.

Las imágenes muestran cómo Iniesta «se posiciona justo en frente de la misma habitación y toma fotogramas o videos de ella». Tras la inspección, abandonó el hotel sin utilizar ningún servicio ni interactuar con el personal.

El botín incluía tres relojes de lujo: un Patek Philippe Grand Complications valorado en 235.000 euros, un Audemars Piguet Royal Oak de oro rosa con inscripción personalizada valorado en 100.000 euros, y otro Audemars Piguet Off Shore de 25.000 euros. Además, sustrajeron cuatro pulseras de pelo de elefante con diferentes acabados en oro, 5.000 euros en efectivo y varios artículos de marcas de lujo.

El empresario mexicano con la bolsa con las joyas en el comedor del hotel.

Cuatro horas después del reconocimiento inicial, a las 15:52 y 15:56 horas respectivamente, accedieron al establecimiento dos miembros de la banda, identificados como Isaac Cortes («Autor 2») y Juan Ramón Jiménez («Autor 3»). «A priori parece que ambos van separados hasta que en la planta cuarta se unen para acceder a la estancia», indica el atestado.

Las cámaras captaron cómo, tras revisar que no hubiera personal del hotel en los pasillos, se dirigieron directamente a la habitación 423. Sabían que había ahí objetos de gran valor.

A las 16:40 horas, apenas 45 minutos después de su entrada, las imágenes muestran a ambos hombres saliendo con el botín: «Salen de la habitación portando el Autor 2 consigo una maleta de color gris, descrita por la víctima en la propia denuncia como de su propiedad».

Un lunar y unas zapatillas

La identificación de los delincuentes se vio facilitada por detalles físicos distintivos. «Se observa además de la fisionomía idéntica de ambas imágenes, un lunar muy característico en la mejilla derecha que muestra que se tratan presuntamente de la misma persona», señala el informe sobre Cortes.

En el caso de Jiménez, aunque intentaba ocultar su rostro con una gorra, «se observa perfectamente que rasgos como la nariz, orejas, forma de la cara y mentón coinciden plenamente». En una coincidencia reveladora, durante su detención se comprobó que Iniesta «porta las mismas zapatillas que llevaba el Autor 1 el día de los hechos».

Perfil de Instagram

Las redes sociales han jugado un papel crucial en la investigación. Los agentes analizaron perfiles de Instagram vinculados a los sospechosos, donde encontraron imágenes que coincidían con las características físicas y vestimenta captadas por las cámaras de seguridad.

Un elemento clave en la resolución del caso fue la multitud de conexiones entre los sospechosos. Los investigadores descubrieron que «Isaac y Juan Ramón han sido identificados juntos hasta en 18 ocasiones por la Policía, en su mayor parte en el barrio de Usera».

La investigación reveló otro detalle significativo: el vehículo Renault Megane utilizado por Iniesta, «fue sancionado en fecha 28/09/2024 a las 14:24 horas, por estacionamiento con autorización no válida a escasos metros del hotel Wellington», confirmando su presencia en la zona durante el momento de autos.

Pero el elemento más sorprendente fue el papel de la influencer Marta, quien había acompañado a la víctima a su habitación la noche anterior al robo. No obstante, en su declaración afirmó que sólo estuvo «10 minutos en el hotel» y que «estaba pendiente de su teléfono y no llegó a ver ni la combinación de la caja de seguridad ni el contenido». «El 27 de septiembre de 2024 a las 03:37 horas el denunciante accede al establecimiento acompañado de una mujer», señala el informe.

Mensajes de WhatsApp

El 28 de septiembre, tras descubrirse el delito, Marta le escribió por WhatsApp: «Estoy en shock. No entiendo cómo ha podido pasar eso, ¿nadie te siguió? Estás en un hotel, joder, cómo puede ser». En mensajes posteriores manifestó una aparente preocupación por su propia seguridad: «Tengo miedo, no sé si alguien te venía siguiendo y yo he estado contigo y vinimos a mi casa».

La última pieza del rompecabezas cayó el 20 de diciembre de 2024, cuando Isaac Cortes fue detenido durante una intervención rutinaria. Según consta en el atestado policial: «Que encontrándose en servicio con vehículo rotulado y vestidos de uniforme, son comisionados a la calle Cristo de la Victoria [en Usera], donde al parecer según manifiesta requirente, allí se encontrarían unos jóvenes, de etnia gitana, con intención de prender fuego a un pallet».

Una llamada completamente ajena al caso del Wellington que, por casualidad, llevó a los agentes hasta uno de los autores del robo cuando procedieron a identificar a los presentes. «Al identificar a quien mediante exhibición de DNI dice y acredita ser Isaac Cortés, el operador de la sala 091, informa a los policías que a este varón le constaría una Reclamación Policial en Vigor».

La banda, cuyos miembros acumulan un total de 54 detenciones previas, deja al descubierto el funcionamiento de las organizaciones criminales especializadas en robos de alto nivel: un equipo con roles definidos y reconocimiento previo meticuloso. Como recoge el informe policial: «La mecánica utilizada revela una alta especialización y conocimientos previos». Una operación digna de la mejor película de atracos.