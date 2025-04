La influencer sevillana Marta Hermoso, fue detenida a finales del pasado 2024, tras su implicación en un robo. La creadora de contenidos, de 35 años, fue arrestada por la Policía Nacional junto a tres personas más por llevarse un total de 400.000 euros repartidos en joyas y dinero al empresario mexicano Enrique Abascal, de 43 años, que viajó a España por ocio.

Todos los detalles del robo y la posterior detención

Debido a su trabajo, las creadoras de contenido de nuestro país tienen acceso a firmas de moda de lujo, las cuales pagan a estas jóvenes para promocionar sus productos. De ahí el quid de este asunto. La influencer Marta Hermoso, procedente de Sevilla, Andalucía, y que contaba con miles de seguidores en su cuenta de Instagram (que se ha borrado tras el escándalo), formaba parte de un exclusivo círculo social ya que muchos apuntan que tenía una estrecha amistad con Felipe Froilán de Marichalar (el sobrino del Rey Felipe VI) Alejandra Rubio o Alexia Rivas (colaboradora de Fiesta, Telecinco).

Aunque nadie de su círculo o entorno más próximo se ha pronunciado al respecto, LOC ha tenido acceso a algunos datos de este robo, que tuvo lugar en el hotel Wellington, uno de los más lujosos del centro de Madrid y en el que suelen pernoctar famosos. El asalto se produjo dentro de una de una de las habitaciones del hotel, concretamente la del empresario mexicano, que guardó parte de sus enseres personales (tres relojes de lujo valorados en más de 350.000 euros, varias pulseras y dinero en una caja fuerte) a la que tuvieron acceso la influencer y tres individuos más. A finales del 2024, todos ellos fueron puestos en libertad con cargos por un delito de robo con fuerza.

Alexia Rivas descubre en directo que una amiga influencer ha sido imputada por robo: «Me quedo de piedra» #Fiesta17A https://t.co/geWGdwx7Hw — Fiesta (@fiestatelecinco) April 17, 2025

Tras el escándalo, Hermoso vio que su carrera como creadora de contenidos iba a verse perjudicada por esto y, aunque negó la mayor a pesar de que las cámaras de seguridad pudieron identificarla, decidió eliminar cualquier rastro de su vida personal en redes.

Desde el primer momento, Hermoso se ha mantenido en que ella solo estuvo diez minutos en la habitación del empresario mexicano, al que, según ella misma ha contado, acompañó para cambiarse de calzado. Una versión que no concuerda con la de los otros tres asaltantes, Daniel, Isaac C. y Juan Ramón J., que defienden que todo el plan fue orquestado por la creadora de contenidos, la que incluso desveló el número de la habitación.

La entrada del hotel Wellington de Madrid, donde ocurrió el robo. (FOTO: GTRES)

El último en pronunciarse ha sido Juango Ospina, el abogado penalista que defiende también a la familia Arrieta en el caso de Daniel Sancho. El jurista, que desde este 22 de abril se encargará de la defensa de la creadora de contenidos, también se ha pronunciado al respecto: «No dudamos en la inocencia de nuestra cliente. Estamos en una investigación penal que tiene sus tiempos y estamos convencidos en que todo se va a esclarecer. Hay un error de identificación de las mujeres que estuvieron en el lugar de los hechos el día del robo, y nuestra cliente no estuvo. No se descartan diferentes líneas de investigación, pero de momento hay que ser prudentes y que trabaje la justicia».