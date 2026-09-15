Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha destacado el retraso de 47 días del Rey Felipe VI en pronunciarse públicamente sobre la invasión de Ceuta el pasado 30 de julio. El director de este diario valora como «ilógico e incomprensible» que el monarca haya tardado mes y medio en «hacer una declaración pública» sobre Ceuta. Inda recuerda que este martes Felipe VI ha declarado que los «ceutíes son un ejemplo de civismo», pero considera que lo que tiene que hacer es «desobedecer a Moncloa y plantarse en Ceuta inmediatamente». «Lo que tiene que hacer Don Felipe es plantarse ya en Ceuta y dar consuelo a todos nuestros hermanos ceutíes», ha dicho el director de OKDIARIO.